WKÖ-Spitze: Österreich verliert mit Erhard Busek überzeugten Europäer und prägenden Innenpolitiker

Große Trauer um das Ableben des ehemaligen ÖVP-Obmanns und Vizekanzlers

Wien (OTS) - „Erhard Busek hat in den vergangenen Jahrzehnten Österreich in vielfältiger Weise geprägt: Sei es auf seinen Stationen in der Bundesregierung wie auch mit den Aufgaben, die ihm auf europäischer Ebene überantwortet wurden. Als überzeugter Europäer agierte er mit Weitsicht und war ein wichtiger Fürsprecher und Unterstützer von Demokratie und Freiheit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen, denen wir im Namen der österreichischen Wirtschaft unser tiefes Beileid ausdrücken möchten“, betonen Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sowie Karlheinz Kopf, Generalsekretär der WKÖ. (PWK114/us)

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Horner

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecherin des Präsidenten

T 0590900 4462

E sonja.horner @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe