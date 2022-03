„DIE.NACHT“: Neue Staffel „Science Busters“ ab 15. März in ORF 1

Außerdem: „Willkommen Österreich“ mit Martin Suter und Emily Cox und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Das Fernseh- und auch das Studiopublikum können sich in der aktuellen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ auf Gäste mit internationalem Flair freuen: Der Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter und die britisch-österreichische Schauspielerin Emily Cox sind am Dienstag, dem 15. März 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Stermann und Grissemann. Ganz nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ melden sich die „Science Busters“ ab 15. März wöchentlich ab 23.00 Uhr in ORF 1 wieder zu Wort. Mit neuen Folgen, neuer Bühne und neuem Sendeplatz erhellen sie mit ihrem unbegrenzten Wissen „DIE.NACHT“. Die Auftaktsendung steht unter dem Motto „Klimafittes Österreich“. Anschließend heißt es um 23.45 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Der Schweizer Autor Martin Suter berichtet in „Willkommen Österreich“ von seinen Begegnungen mit dem Fußball-Weltstar Bastian Schweinsteiger, über den Suter einen höchst ungewöhnlichen und faszinierenden Auftrags-Tatsachenroman geschrieben hat. Im Talk verrät der gefeierte Schriftsteller, wie man aus der Biografie eines Fußballers ein spannendes Buch zaubert.

Emily Cox, die Tochter eines britischen Vaters und einer irischen Mutter, ist in Wien aufgewachsen. Nach zahlreichen Rollen in deutschsprachigen Produktionen ist sie seit fünf Staffeln in der hochgelobten Netflix-Serie „The Last Kingdom“ zu sehen. Wie sich die Arbeit auf Filmsets im Kingdom und in Österreich unterscheidet, erzählt Emily Cox bei ihrem zweiten Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio.

Ebenfalls international tätig sind Russkaja, die derzeit auf USA-Tournee sind und wieder von Big John Whitfield und dem St. Marx Orchester vertreten werden, während sich Maschek gewohnt virtuos den Abgründen der nationalen wie internationalen Politik widmen.

Neue Folgen: „Science Busters – Klimafittes Österreich“ um 23.05 Uhr

Zum Auftakt der neuen „Science Busters“-Staffel wird es auf der neuen Bühne im Alumni-Hörsaal der Karl-Franzens-Universität Graz patriotisch: „Fit mach mit“ war der Slogan der Nationalfeiertage, um die Menschen zu ermutigen, ein Stück des Weges mitzugehen. Master of Ceremony Kabarettist Martin Puntigam macht sich mit den beiden naturwissenschaftlichen Halbschuhtouristen Dr. Florian Freistetter (Astronomie) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie) auf die Walz.

