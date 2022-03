Maurer/Grüne zum Ableben von Erhard Busek

Wien (OTS) - „Mit Erhard Busek verliert Österreich einen leidenschaftlichen Politiker, einen großen Europäer und einen Intellektuellen. Seine Gabe war es, über althergebrachte Grenzen hinwegzudenken und er hat den Mut besessen, Neues zu wagen. Unter anderem hat er sich für die Öffnung seiner Partei zur Ökologiebewegung eingesetzt“, kommentiert Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen, das Ableben von Erhard Busek.

„Erhard Busek hat sich immer für ein starkes Europa eingesetzt. Er wird uns nicht nur für sein politisches Wirken in Erinnerung bleiben, sondern auch für seine Lust an der Diskussion und sein zivilgesellschaftliches Engagement, welches er bis Zuletzt verfolgt hat“, so Maurer. „Unser Beileid und Anteilnahme gilt in diesen Stunden vor allem auch seiner Familie und seinen Freunden:innen.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at