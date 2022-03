„ORF III Kulturdienstag“: 250. Ausgabe „erLesen“ mit Michael Häupl, Doron Rabinovici, Lilian Klebow und Petra Hartlieb

Außerdem: Dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend mit Premiere „Österreichs historische Gartenpracht“, Teil zwei

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 15. März 2022, feiert das ORF-III-Büchermagazin „erLesen“ mit Kulturjournalist und Literaturkenner Heinz Sichrovsky sein 250. Sendungsjubiläum. Zu Gast sind Michael Häupl, Doron Rabinovici, Lilian Klebow und Petra Hartlieb. Bereits im Hauptabend präsentiert „Erbe Österreich“ die finale Folge des ORF-III-Zweiteilers „Österreichs historische Gartenpracht“.

Am Vormittag, von 9.35 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages.

Der „ORF III Kulturdienstag“ im Hauptabend präsentiert das Finale des neuen „Erbe Österreich“-Zweiteilers „Österreichs historische Gartenpracht“ (20.15 Uhr), der zunächst die Geschichte des Schwarzenbergparks in Wien-Neuwaldegg beleuchtet. Sein Begründer Franz Moritz Graf von Lacy war Feldherr unter Maria Theresia. Johann Ulrich von Eggenberg wiederum ließ sich nicht nur ein gigantisches spanisches Schloss in der Steiermark erbauen, sondern auch eine Gartenanlage von beeindruckender Größe. Eggenberg war der loyalste Verbündete des gegenreformatorischen Kaisers Ferdinand II., konvertierte aus Karrieregründen zurück zum Katholizismus und half Ferdinand beim Aufbau eines barocken Absolutismus. Um 21.05 Uhr folgt das Finale des ORF-III-Zweiteilers „Wiener Parks“, der sich den „Grünen Oasen am Rand der Stadt“ widmet. Komplettiert wird der „Erbe Österreich“-Abend von einem Streifzug durch den „Lebensraum Strombäder“ (21.55 Uhr).

Schließlich versammelt Gastgeber Heinz Sichrovsky für die Jubiläumsausgabe von „erLesen“ (22.45 Uhr) eine illustre Runde: Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, dessen Autobiografie kürzlich erschienen ist, gibt Einblicke in sein bewegtes Leben; Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici analysiert die Macht der Bilder, hasserfüllte Debatten und politische Winkelzüge; „Soko Donau“-Ermittlerin und Neo-Autorin Lilian Klebow spricht über die Themen Selbstwert, Selbstermächtigung sowie innere Rebellion, und Buchhändlerin und Schriftstellerin Petra Hartlieb verpackt auch in ihrem jüngsten Werk den Zauber Wiens in literarisches Gewand.

