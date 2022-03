Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Erhard Busek

Wien (OTS) - „Mit Erhard Busek verlieren wir einen der feinsinnigsten Politiker, die Österreich in seiner jüngeren Vergangenheit gesehen hat“, sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Ableben des früheren Vizekanzlers und Wissenschafts- bzw. Bildungsministers. „Busek war im besten Sinne des Wortes ein Verbinder – ein Brückenbauer zwischen der eigenen Partei und dem politischen Mitbewerb, zwischen Politik und Zivilgesellschaft oder zwischen Kultur und Wirtschaft. Auch in den österreichischen Bundesmuseen, für die er von 1989 bis 1995 zunächst als Wissenschafts- und dann als Bildungsminister verantwortlich war, hat Busek deutliche Spuren hinterlassen. Unter ihm wurde in diesem Ressort erst die Kultursektion eingeführt – ein wesentlicher Grundpfeiler für die heutige Struktur der Kulturpolitik.“

