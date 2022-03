"Newsroom LIVE Spezial" - Militärexperte Gerald Karner heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24

Sondersendung zur Primetime zum Ukraine-Krieg auf PULS 4 – Start von "Ninja Warrior Austria" um 20:35 Uhr

Wien (OTS) - Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen in der Ukraine heute mehrere Offensiven vor. Man erwartet neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari. Der Offizier und Militärexperte Gerald Karner ist heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 im "Newsroom LIVE Spezial" zu Gast. Gemeinsam mit Offizier Karner bespricht News- Anchor Thomas Mohr in einem ausführlichen Interview die aktuelle militärische Lage in der Ukraine zu Primetime auf PULS 4 im Rahmen einer Sondersendung. Im Anschluss analysiert PULS 24-Chefreporterin Manuela Raidl die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion, wie etwa die massiven Preissteigerungen, auf Österreich.

Aufgrund der Sondersendung verschiebt sich der heutige Start der neuen Folge von "Ninja Warrior Austria" auf 20:35 Uhr.

"Newsroom LIVE Spezial" mit Militärexperte Gerald Karner heute, 14. März, um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

"Ninja Warrior Austria" heute um 20:35 Uhr auf PULS 4 und im Stream in der ZAPPN App.

