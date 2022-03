Freie Berufe Österreichs: #StandWithUkraine!

Wir zeigen uns mit den Menschen in der Ukraine solidarisch und bieten Unterstützung, wo wir können.

Wien (OTS) - Freiheit, Pluralität und Sicherheit sind für uns wichtige und unabdingbare Grundwerte. Die freiberufliche Tätigkeit ist getragen von einem humanistischen, friedlichen Weltbild und hat keinerlei Wert, wenn sie nicht im Rahmen einer offenen, freien und vor allem demokratischen Gesellschaft unabhängig von politischen Konstellationen erbracht werden kann.

Die Freien Berufe Österreichs lehnen daher grundsätzlich gewaltsames Vorgehen gegen die Rechtsstaatlichkeit ab und verurteilen jegliche Aggressionen sowie kriegerische Auseinandersetzungen.

„Gemeinsam sprechen wir uns für die sofortige Einstellung aller Kriegshandlungen aus und ersuchen dringend zum Schutz der Zivilbevölkerung um konsensorientierte Rückkehr aller Partner an den Verhandlungstisch. Es darf nichts unversucht gelassen werden, um Frieden, Sicherheit sowie Meinungs- und Pressefreiheit wiederherzustellen“, unterstreicht der Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO), Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe, namens des gesamten BUKO-Präsidums die Solidarität mit der Ukraine.

„Ukrainischen Flüchtlingen, die in ihrer Heimat einen freien Beruf ausgeübt haben, empfehlen wir, mit der jeweiligen österreichischen Freiberufskammer in Kontakt zu treten, um individuelle Hilfs- und Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen“, so Präsident Kolbe abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs

Anita Reinsperger-Müllebner

01/5332286

office @ freie-berufe.at

https://www.freie-berufe.at