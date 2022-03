BDO zieht sich aus Russland und Belarus zurück

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen Wirtschaftssanktionen der EU und der USA gegen Russland zieht das globale BDO Netzwerk wirtschaftliche Konsequenzen und unterstützt Menschen aus und in der Ukraine.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine wird zukünftig keine BDO Gesellschaft mit sanktionierten russischen und weißrussischen Unternehmen zusammenarbeiten. Diese Aufkündigung der Zusammenarbeit betrifft auch die russische und weißrussische Regierung, russische und weißrussische staatliche Unternehmen sowie sanktionierte Einzelpersonen.

Weiters wurde BDO Belarus aus dem globalen BDO Netzwerk ausgeschlossen. Der Rückzug des globalen BDO Netzwerkes aus Russland ist bereits im Oktober letzten Jahres erfolgt.



Die humanitäre Krise in der Ukraine beherrscht weiterhin das Denken und Handeln bei BDO. Priorität hat weiterhin die Sicherheit unserer ukrainischen BDO Kolleg:innen und ihrer Familien. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von finanzieller Unterstützung, Transport, Unterbringung, sicherer Überfahrt, wenn möglich, und Weiterbeschäftigung, wenn sie dazu bereit sind. BDO Gesellschaften auf der ganzen Welt haben sich zusammengetan, um Kund:innen durch Spenden und Initiativen zu unterstützen und Lösungen zu finden, die helfen, die unmittelbare humanitäre Krise in der Region zu lindern.



BDO hat gleich zu Kriegsbeginn erklärt, dass es die Verletzung des Völkerrechts und die militärische Aggression in all ihren Formen missbilligt. Dies ist nach wie vor unser Standpunkt. Wir bei BDO hoffen, dass der Verlust von Menschenleben und Existenzgrundlagen bald aufhört und alle Parteien zusammenkommen, um dauerhaften Frieden zu schaffen.

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

bdo.at