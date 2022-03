LH Mikl-Leitner: Mit Erhard Busek haben wir einen überzeugten Europäer verloren

Durch ihn hat die Volkspartei an Breite, Vielfalt und Offenheit gewonnen

St. Pölten (OTS) - „Mit Erhard Busek verliert Österreich eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte die politische Landschaft geprägt und bewegt hat. Durch ihn hat die Volkspartei an Breite, Vielfalt und Offenheit gewonnen. Durch seine unkonventionelle Art konnte er vor allem für seine Heimatstadt Wien viel erreichen. Seine Ideen haben die Bundeshauptstadt weltoffener und moderner gemacht. Er war überzeugter Europäer – der Verlust von Erhard Busek wird deshalb nicht nur in der Volkspartei eine Lücke hinterlassen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum unerwarteten Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und Bundesparteiobmannes Erhard Busek.

„Wir müssen den Verlust einer großen Persönlichkeit beklagen, die über Parteigrenzen hinweg anerkannt war. Erhard Busek war als Vizekanzler gemeinsam mit dem damaligen Außenminister Alois Mock einer der wesentlichen Architekten für den EU-Beitritt Österreichs. Auch danach war ihm die europäische Integration ein wichtiges Anliegen. Viele seiner Ideen waren wegweisend – seine oft kritische und mahnende Stimme innerhalb der Volkspartei ist nun für immer verstummt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und Freunden in dieser schwierigen Zeit“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Thomas Brunner

Pressereferent

0660/2504705