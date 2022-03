Nehammer zum Ableben von Erhard Busek: „Unser Land verliert einen großen Österreicher und begeisterten Europäer“

„Erhard Busek war ein über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Politiker, der viel für Land und Partei geleistet hat“

Wien (OTS) - Tief betroffen reagiert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer auf das überraschende Ableben von Erhard Busek im 81. Lebensjahr: „Unser Land hat mit Erhard Busek einen großen Österreicher und begeisterten Europäer verloren. Busek war ein über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Politiker, der in unterschiedlichsten Funktionen und Ämtern viel für unser Land und die Volkspartei geleistet hat. Er hat in seinen öffentlichen Funktionen immer Verantwortung für Österreich übernommen und war auch nach seinem Ausscheiden aus seinen politischen Funktionen aktiv. So hat Erhard Busek in seiner Pension viel zur Förderung des europäischen Gedankens beigetragen. Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie.“

„Erhard Busek hat mit seinem vielfältigen Engagement für unser Land und die Volkspartei große Verdienste erworben. Insbesondere als Bundesparteiobmann, Vizekanzler und Minister hat Busek die Politik und das Profil der Volkspartei jahrelang maßgeblich geprägt. Unser Mitgefühl gilt besonders seinen Angehörigen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

