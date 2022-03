Toto: Jackpot mit 10.000 Euro wartet im Dreizehner-Rang

Jackpot-Serie in der Torwette hält an

Wien (OTS) - In der Toto-Runde 10B gibt es weder im Dreizehner- noch im Zwölfer-Rang einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Beim Dreizehner warten in der nächsten Runde rund 10.000 Euro.

In der Torwette hält die Jackpot-Serie weiter an. Da es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse gab, wartet im ersten Rang bereits ein 15-fach-Jackpot, und im zweiten Rang gab es zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn.

Annahmeschluss für die Runde 11A ist am Mittwoch um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.859,06 – 10.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.623,89 6 Elfer zu je EUR 97,10 47 Zehner zu je EUR 24,80 18 5er Bonus zu je EUR 26,90

Der richtige Tipp: X 1 E1 X 2 / 1 1 1 2 X 1 1 2 1 X X 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 14.809,68 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.340,64 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 218,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 156.077,08

Torwette-Resultate: 1:1 +:2 E+:1 1:1 0:1

