Erich Stark übernimmt die Leitung des Bereichs Corporate Treasury Solutions bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Mag. Erich Stark (43) verantwortet seit 1. März 2022 den Beratungszweig Corporate Treasury Solutions bei PwC Österreich. Mit seinen über 18 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Treasury und weiteren Finanz-Agenden – sowohl in unternehmensinternen als auch beratenden Funktionen – bringt Erich Stark fundiertes Fachwissen und umfassende Erfahrung in allen Aspekten des Corporate Treasury ein.

„PwC geht einen weiteren Schritt im Ausbau der global vielfach ausgezeichneten Beratungsaktivitäten im Bereich Corporate Treasury. Durch die substanzielle Erweiterung des österreichischen Teams möchten wir unser Wachstum vorantreiben und die führende Position am Markt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, weiter ausbauen. Für die Leitung des österreichischen Corporate Treasury Solutions Teams konnten wir mit Erich Stark einen anerkannten Treasury-Experten an Bord holen. Seine umfassende Expertise im Dreiklang aus Unternehmensfinanzierung, Cash Management und Risikosteuerung ist eine wertvolle Ergänzung für unser Beratungssegment“, so Roland Schöbel, Advisory Leader bei PwC Österreich.

Erich Stark ist seit über sechs Jahren in der Treasury-Beratung tätig, zuletzt in führender Position eines Big-Four-Beratungsunternehmens. Seine Karriere startete er in den Corporate-Finance-Abteilungen internationaler börsennotierter Konzerne, wo er über 12 Jahre hinweg umfassendes Know-how aufbaute. Neben exzellenten Kenntnissen der Industrie-, Telekommunikations-, Versorgungs-, Health- und Immobilien-Sektoren verfügt er über ausgewiesene Beratungskompetenz hinsichtlich marktführender TMS- und SAP-Systeme. Der gebürtige Wiener mit österreichisch-amerikanischer Doppelstaatsbürgerschaft studierte Betriebswirtschaftslehre und Finance in Wien und ist nebenberuflich als Dozent für Corporate Finance & Treasury an verschiedenen Hochschulen tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



