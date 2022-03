„Die Unsichtbaren“ als neuer Fall für die „Soko Linz“

Außerdem am 15. März in ORF 1: Die „Soko Donau“ ermittelt um „Treue, Ehre, Mord.“

Wien (OTS) - In der Linzer Innenstadt geht das „Soko“-Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski auf Spurensuche, wenn der Mord an einer obdachlosen Frau am Dienstag, dem 15. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im neuen Fall „Die Unsichtbaren“ Rätsel aufgibt. Der Tod eines Burschenschafters stellt die „Soko Donau“ um 21.05 Uhr im Dacapo-Krimi „Treue, Ehre, Mord.“ vor eine große Herausforderung.

„Soko Linz – Die Unsichtbaren“ (Dienstag, 15. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie; Regie: Martin Kinkel

Die Obdachlose Margot Binz wird erschlagen aufgefunden. Habgier, Neid, Eifersucht – rasch sucht das „Soko“-Team Verdächtige im Umfeld des Opfers, auf den Straßen von Linz. Doch nicht nur unter den Entwurzelten der Stadt ermitteln Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) nach dem Täter: Auch Dr. Kessler (Lukas Spisser), ehrenamtlicher Obdachlosen-Arzt, gerät ins Visier. Und was hat es mit der unbekannten jungen Frau auf sich, deren Foto bei der Toten gefunden wurde?

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Treue, Ehre, Mord.“ (Dienstag, 15. März, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Gimpel

Im Vereinshaus der Verbindung „Corps Castitate“ wird die Leiche vom obersten Chargierten, Medizinstudent Norbert Schwingel, gefunden, erstickt durch den Rauch einer Brandflasche. Zuvor hat ihn jemand bewusstlos geschlagen – ein tragischer Zufall, oder eiskalt geplant? Stecken hier Spannungen zwischen der Burschenschaft und linken Aktivisten, insbesondere mit Lukas Huber (Wolfgang Rauh), dahinter? Oder ging es um einen Machtkampf?

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

