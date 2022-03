Ö1 und FM4 für Apple CarPlay und Android Auto

Updates beider Radio-Apps für die bequeme und sichere Nutzung während der Autofahrt

Wien (OTS) - Abends im Auto sicher, schnell und bequem das verpasste Ö1-„Radiokolleg“ oder FM4-„Unlimited“ abrufen und auf der Fahrt nach Hause genießen? Ab sofort kein Problem, denn die iOS- und Android-Apps von Ö1 und FM4 wurden im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des ORF upgedatet und für die Nutzung über Apple CarPlay bzw. Android Auto optimiert. Was für das Ö3-Publikum schon länger gilt, ist damit nun auch für Ö1- und FM4-Fans möglich:

Während der Autofahrt via Sprachsteuerung, Display des Bordcomputers oder Bedienungselementen am Lenkrad auf die gewünschte Radiosendung zugreifen.

Ingrid Thurnher, ORF-Radiodirektorin: „Audioinhalte werden auf immer mehr Wegen und Devices gehört und auch nachgefragt. Für die ORF-Radios ist es daher selbstverständlich, auf den wichtigsten Plattformen vertreten zu sein, um unseren Hörerinnen und Hörern ein ideales Nutzungserlebnis zu bieten. Dies betrifft natürlich auch die Radionutzung beim Autofahren. Deshalb freue ich mich sehr, dass durch das Update jetzt nach Ö3 auch die Apps von Ö1 und FM4 beim Autofahren sehr komfortabel und sicher genutzt werden können.“

Dr. Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Nicht nur live und on Demand, sondern mit bestmöglichem Komfort, höchster Usability und vor allem sicherer Bedienung können nun nach Ö3 auch Ö1 und FM4 und damit alle bundesweiten ORF-Radios im Auto gehört werden. Der ORF setzt durch die neuen Features in den aktuellen App-Updates einen weiteren Digitalisierungsschritt in Richtung multimedialer Plattform, und erhöht gleichzeitig die Sicherheit von Autofahrerinnen und Autofahrern beim Abrufen ihrer Lieblings-Radiosendungen während der Fahrt.“

Sobald ein Smartphone mit Apple CarPlay (ab iOS 12.4) bzw. Android Auto (ab Android 5.0) verbunden wird, ist die gewählte ORF-Radio-App in einer für die Nutzung beim Autofahren optimierten Form verfügbar. Neben dem Live-Radio stehen dann auch alle Audio-on-Demand-Angebote der 7-Tage-Radioplayer von Ö1 und FM4 bereit.

