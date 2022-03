Immobilienball: Online-Voting für das Charity Projekt 2022 startet!

Wien (OTS) - Jede Stimme zählt! Heute, am 14. März 2022 startet das Charity Voting für den traditionellen Ball der Immobilienwirtschaft. Aus allen Konzepteinreichungen wurden sechs karitative Projekte ausgewählt, für die nun online abgestimmt werden kann. Dem Siegerprojekt kommt der Gesamterlös aus allen verkauften Spendenkarten zugute.

Der 16. Ball der Immobilienwirtschaft kehrt am Samstag, den 30. April 2022, in die Wiener Hofburg zurück. Wie jedes Jahr unterstützt dieser ein wohltätiges Projekt. Hierfür konnten gemeinnützige Organisationen ihre Projekte einreichen, aus denen nun sechs – nach entsprechend vorgegebenen Kriterien – für ein öffentlich zugängliches Online-Voting ausgewählt wurden. Am 14. April 2022 wird das öffentliche Voting geschlossen. Darauffolgend wird am 23. April 2022 das Gewinner-Projekt bekannt gegeben.

Folgende sechs alphabetisch gereihte Projekte wurden für das Online-Voting ausgewählt:

Cha Ya Austria – Errichtung und Ausstattung eines Gesundheitszentrums inkl. Geburtenstation im Nepalesischen Tajakot (Asien), um BewohnerInnen eine medizinische Basisversorgung zu ermöglichen.

– Errichtung und Ausstattung eines Gesundheitszentrums inkl. Geburtenstation im Nepalesischen Tajakot (Asien), um BewohnerInnen eine medizinische Basisversorgung zu ermöglichen. Concordia Social Projects – Renovierung von Familien Wohnhäusern in Moldau (Europa), in denen verwaiste und alleingelassene Kinder in einem familienähnlichen Umfeld geschützt aufwachsen können.

– Renovierung von Familien Wohnhäusern in Moldau (Europa), in denen verwaiste und alleingelassene Kinder in einem familienähnlichen Umfeld geschützt aufwachsen können. Football Helps – Bau des UMOJA Youth Center in Burundi (Afrika), das durch die dort veranstalteten Fußballturniere, sozialen Aktivitäten und Workshops als sichere Anlaufstelle für die 800 betreuten Mädchen und Buben dienen soll.

– Bau des UMOJA Youth Center in Burundi (Afrika), das durch die dort veranstalteten Fußballturniere, sozialen Aktivitäten und Workshops als sichere Anlaufstelle für die 800 betreuten Mädchen und Buben dienen soll. Mary’s Meals Schulküchen-Patenschaft – Einjährige Schulküchen-Patenschaft für die Schule in Chiputula in Mzuzu, im Norden Malawis (Afrika), um tägliche Schulmahlzeiten für 3361 SchülerInnen zu ermöglichen.

– Einjährige Schulküchen-Patenschaft für die Schule in Chiputula in Mzuzu, im Norden Malawis (Afrika), um tägliche Schulmahlzeiten für 3361 SchülerInnen zu ermöglichen. Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine: Humanitäre Hilfe mittels Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe, Cash Assistance, etc., für Millionen Menschen, die vor den kriegerischen Handlungen in der Ukraine fliehen müssen.

– Hilfe für die Ukraine: Humanitäre Hilfe mittels Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe, Cash Assistance, etc., für Millionen Menschen, die vor den kriegerischen Handlungen in der Ukraine fliehen müssen. Nurturing Uganda – Bau eines Community Centers in Uganda (Afrika), um die nachhaltige Unterstützung bzw. Selbstversorgung der Bevölkerung von Wairaka zu fördern und zu erhalten.

Weitere Informationen und das Voting finden Sie unter www.immobilienball.at/charity/.

Der Gesamterlös aus allen verkauften Spendenkarten wird dem Siegerprojekt in Form eines Schecks beim Ball übergeben. Im Jahr 2020 wurden € 70.000,- gespendet.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 30. April 2022 zum 16. Mal in der Wiener Hofburg statt. Es werden, wie in den vergangenen Jahren, rund 3.200 Besucher erwartet. Die Ballkarten sind ab sofort über die Website des Immobilienballs - www.immobilienball.at - ab € 40,- pro Spendenkarte erhältlich. Auch Tischreservierungen von 4er, 8er und 10er Tischen sind möglich. Die Tischkarten kosten € 80,- (exkl. MwSt.) pro Sitzplatz/pro Person.

