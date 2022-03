WIM: 3SI Makler präsentiert vielfältiges Wohnungsangebot

Hochwertige Eigentums- und Mietwohnungen im Alt- und Neubausegment

Die WIM gibt uns als Makler für hochwertigen, luxuriösen Wohnraum in Wien die geeignete Plattform, um unsere vielfältigen Immobilien zu präsentieren Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 1/4

Mit diesem Angebot ermöglichen wir Interessentinnen und Interessenten noch vor Fertigstellung der Immobilie durch ihr neues Zuhause zu schreiten und dadurch auch ein Gefühl für die einzigartige Bauweise der Villa, mögliche Einrichtungsvarianten und die zauberhafte Umgebung zu bekommen Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 2/4

Wir stehen als Wiener Immobilienvermarkter auch für persönliche Gespräche zur Verfügung, wenn es um den Verkauf oder die Vermietung der eigenen Immobilie geht Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 3/4

Wenn Sie Ihre Wohnung veräußern oder vermieten möchten, ist 3SI Makler der ideale Ansprechpartner. Wir sorgen für eine erstklassige Vermarktung, eine reibungslose, schnelle Abwicklung und das für Verkäufer oder Eigentümer bestmögliche Ergebnis! Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 4/4

Wien (OTS) - Für die 3SI Makler ist es eine Premiere: Erstmals ist man auf der Wiener Immobilienmesse, der WIM, präsent. Interessierte können sich dort einen Überblick über das vielfältige und hochwertige Angebot des Wiener Maklerunternehmens verschaffen.

Nach mehreren coronabedingten Absagen ist es soweit: Die Wiener Immobilienmesse, kurz als „WIM“ bezeichnet, findet heuer von 19. bis 20. März in der Messe Wien statt. Mit dabei ist dieses Mal auch 3SI Makler – am Stand M-0048 präsentiert der Wiener Immobilienvermittler sein vielfältiges Angebot aus dem Altbau- und Neubausegment. Interessensbekundungen für zukünftige, noch nicht gelaunchte Objekte sind ebenfalls exklusiv auf der Messe möglich. „ Die WIM gibt uns als Makler für hochwertigen, luxuriösen Wohnraum in Wien die geeignete Plattform, um unsere vielfältigen Immobilien zu präsentieren “, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Vielfältiges Wohnungsangebot der 3SI Makler

Vorgestellt werden dabei nicht nur die erstklassigen Immobilienprojekte der 3SI Immogroup, die 3SI Makler vermarktet. Auch Objekte weiterer Bauträger, wie der attraktive, bei der Alten Donau gelegene Neubau Argonautenstraße 3 oder der Borschkegasse 15 werden im Rahmen der Messe präsentiert. Für den Immobilienentwickler und Bauträger 3SI Immogroup steht das Team der 3SI Makler mit Informationen rund um die Neubau-Wohnprojekte Lemonie (1160 Wien), La Belle Vie und The Unique (beide 11190 Wien) sowie die Altbau-Wohnprojekte The Heritage (1030 Wien), Park View (1050 Wien) und The Masterpiece (1080 Wien) im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Auch über die zahlreichen Einzelwohnungen, die 3SI Makler in ganz Wien vermittelt, können sich die Besucherinnen und Besucher informieren.

Ein besonderes Highlight: The Unique, eine bis Sommer nächsten Jahres entstehende Villensiedlung am charmanten Döblinger Hackenberg, kann mittels VR-Brille besucht werden. „ Mit diesem Angebot ermöglichen wir Interessentinnen und Interessenten noch vor Fertigstellung der Immobilie durch ihr neues Zuhause zu schreiten und dadurch auch ein Gefühl für die einzigartige Bauweise der Villa, mögliche Einrichtungsvarianten und die zauberhafte Umgebung zu bekommen “, schwärmt Klein.



Beratung bei Vermietung und Verkauf

Doch nicht nur für potenzielle Käuferinnen und Käufer lohnt sich ein Besuch des 3SI Makler-Messestandes. „ Wir stehen als Wiener Immobilienvermarkter auch für persönliche Gespräche zur Verfügung, wenn es um den Verkauf oder die Vermietung der eigenen Immobilie geht “, so Klein. „ Wenn Sie Ihre Wohnung veräußern oder vermieten möchten, ist 3SI Makler der ideale Ansprechpartner. Wir sorgen für eine erstklassige Vermarktung, eine reibungslose, schnelle Abwicklung und das für Verkäufer oder Eigentümer bestmögliche Ergebnis! “

Das Team der 3SI Makler steht Immobilieninteressierten von 19.-20. März 2022 am Stand M-0048 für Fragen rund um Immobilienprojekte und Wohnungen von 10:00-18:00 (Samstag) sowie 10:00-17:00 Uhr (Sonntag) persönlich zur Verfügung.

Weitere Informationen:

https://www.immobilien-messe.at/

www.3si.at/projekte

Über 3SI Makler

3SI Makler ist einer der führenden Wiener Immobilienvermittler mit Schwerpunkt auf hochwertige Eigentums- und Mietwohnungen im exklusiven Alt- und Neubausegment. Die hervorragende Vernetzung und das umfassende Leistungsangebot des Wiener Unternehmens ermöglicht Kundinnen und Kunden Zugang zu einer facettenreichen Auswahl exklusiver Immobilienangebote in gefragten Wiener Bezirken und anderen attraktiven urbanen Gebieten Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Klein

3SI Makler GmbH

+43 1 670 58 58 50

g.klein @ 3si.at

Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien

www.3si.at