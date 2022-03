VP-Graf: „Maßnahmen gegen die Teuerungswelle haben für die Bundesregierung Priorität“

Zusätzliche Steuereinnahmen durch Preissteigerungen sollen an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen

Wien (OTS) - „Wirksame Maßnahmen gegen die Teuerungswelle haben für die Bundesregierung Priorität. Deswegen hat die Bundesregierung bereits vor einigen Wochen ein Sofortmaßnahmenpaket geschnürt, dem wie angekündigt weitere Entlastungsschritte folgen werden. Fest steht, dass der Staat keinesfalls an den Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine verdienen darf, sondern dafür sorgen muss, dass die Österreicherinnen und Österreicher wirksam entlastet werden. Die zusätzlichen Steuereinnahmen sollen direkt zurück an die Bürgerinnen und Bürger fließen. Dazu liegen bereits mehrere Vorschläge am Tisch, die die Bundesregierung gemeinsam mit Wirtschaftsforschern und Vertretern der Energiebranche bespricht“, so die Energiesprecherin der neuen Volkspartei, Tanja Graf.

