SPÖ-Drobits: Regierung setzt Altersdiskriminierung unbeirrt weiter fort

Ältere werden weiterhin zu Bankkund*innen zweiter Klasse degradiert

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik übt SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits an der Regierung, die die Anträge der SPÖ gegen Altersdiskriminierung wieder in die ewige Warteschleife geschickt hat: "Ohne Genierer setzt diese türkis-grüne Regierung die Diskriminierung älterer Menschen fort und macht immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten zu Bankkund*innen zweiter Klasse. Alle Anträge der SPÖ, diese Missstände zu beseitigen, wurden von den Regierungsfraktionen vertagt." Es gibt aber immer mehr Fälle, in denen Pensionist*innen bestehende Kreditkarten plötzlich nicht mehr verlängert bekommen, der bisherige Überziehungsrahmen gesperrt wird oder trotz Bonität ein Kredit nicht mehr bewilligt wird. "Das sind klare Formen von Altersdiskriminierung, auf die wir jetzt seit Wochen hinweisen. Das gehört endlich gesetzlich geregelt", fordert der SPÖ-Abgeordnete Drobits die notwendigen gesetzlichen Änderungen, insbesondere im Gleichbehandlungsgesetz, in der Bundesverfassung sowie in einschlägigen anderen Gesetzen. ****

Drobits erklärt, dass während der Pandemie sich die Fälle gemehrt haben, in denen Pensionist*innen keinen Kredit erhalten haben und das, trotz teilweise "jahrzehntelanger Treue" zu den Banken. In einigen Fällen sei ein Kredit allerdings kostengünstiger, als auf gebundenes Vermögen zuzugreifen. "Die Menschen brauchen in diesen Fällen Kredite, um notwendige Anschaffungen oder Reparaturen in Wohnung oder Haus durchführen lassen zu können", so Drobits.

Das Problem werde sich in Zukunft auch noch verschärfen. Denn in den nächsten Jahren werden viele ihre Heizsysteme auf klimafreundliche System umstellen müssen. "Das kostet Geld und wir reden da von Summen, die Pensionistinnen und Pensionisten nicht so leicht aufbringen können", so Drobits und appelliert an die türkis-grüne Regierung endlich aktiv zu werden und die notwendigen Regelungen umzusetzen, die seitens der Sozialdemokratie vorgeschlagen wurden. "Die Pensionist*innen haben unseren Staat, unseren Wohlstand aufgebaut. Dass sie jetzt aufgrund ihres Alters bei Krediten und Kontoüberziehungen benachteiligt werden, ist unzumutbar." (Schluss) sl

