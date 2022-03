Gaál/Hanke: Bim zur Frauenbefragung ist auf Schiene

„Wien, wie sie will“: Unter frauenbefragung.wien.gv.at lädt Straßenbahn auf den Linien 5, 18, 49 und 60 zum Mitmachen ein

Wien (OTS) - Den ganzen März über – bis 6. April – steht eine Straßenbahn-Garnitur im Zeichen der großen Frauenbefragung der Stadt Wien.

Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und der für die Wiener Linien zuständige Stadtrat Peter Hanke gaben gemeinsam mit Straßenbahnfahrerin Alma Zukovic, die schon seit 15 Jahren für die Wiener Linien im Einsatz ist, den Startschuss für die „Frauenbefragungs-Straßenbahn“.

„Die Frauenbefragungs-Bim fährt mit unserem Motto ,Wien, wie sie will.‘ durch die Stadt. Ich möchte alle Wienerinnen herzlich einladen, mitzumachen. Wir wollen wissen, welche Bedürfnisse und Wünsche die Mädchen und Frauen in Wien haben, was sie bewegt! Wir reden nicht über, sondern mit Frauen. Bis 10. April kann jede Wienerin an der Frauenbefragung teilnehmen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Es ist enorm wichtig, noch mehr Sichtbarkeit dafür zu schaffen, was Wienerinnen tagtäglich in unserer Stadt bewegen und was sie bewegt. Die Frauenbefragung ist eine tolle Aktion und mit der Frauenbefragungs-Bim der Wiener Linien schaffen wir dafür jetzt noch mehr Aufmerksamkeit in der ganzen Stadt“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Frauenbefragungs-Bim fährt unter dem Motto „Wien, wie sie will.“: Bis 10. April sind alle Wienerinnen gefragt

Einen Monat lang ist die Frauenbefragungs-Garnitur abwechselnd auf den Linien 5, 18, 49 und 60 unterwegs und macht auf die große Frauenbefragung aufmerksam.

Mit dem Frauentag am 8. März ist der Startschuss für den partizipativen Teil der größten Wiener Frauenbefragung gefallen. Bis 10. April können alle Wienerinnen ab 14 Jahren auf frauenbefragung.wien.gv.at mitmachen. Die Teilnahme ist in insgesamt acht Sprachen (deutsch, englisch, türkisch, bosnisch, kroatisch, serbisch, arabisch, farsi) möglich.

Insgesamt sollen mindestens 5.000 Wienerinnen zu verschiedenen Schwerpunkten befragt werden. Das sind unter anderem die Themen Bildung, Erwerbsarbeit, unbezahlte Arbeit, Alltag/Freizeit und frauenspezifische Angebote.

Das Endergebnis wird heuer erwartet. Auf dem Ergebnis aufbauend sollen dann konkrete Maßnahmen gesetzt werden, um Frauen und Mädchen in Wien in Zukunft noch besser unterstützen zu können.

Die „Wien, wie sie will“-Kampagne zur großen Frauenbefragung hat zum Ziel, alle Wienerinnen zu ermutigen, am partizipativen Teil der Frauenbefragung teilzunehmen. Mit der Frauenbefragungs-Bim, Social-Media-Videos und Print-Sujets, etwa auf Citylights, werden die Wienerinnen eingeladen, die Zukunft ihrer Stadt mitzugestalten.

Alle Infos unter: frauenbefragung.wien.gv.at

