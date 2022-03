„erLesenes“ Jubiläum: 250. Ausgabe für ORF-III-Büchermagazin mit Heinz Sichrovsky am 15. März

Mit Michael Häupl, Doron Rabinovici, Lilian Klebow und Petra Hartlieb

Wien (OTS) - 250 Folgen, rund 1.000 Gäste, 200 Stunden Sendezeit: Das ORF-III-Büchermagazin „erLesen“ mit Kulturjournalist und Literaturkenner Heinz Sichrovsky feiert am 15. März 2022 Geburtstag. Neben arrivierten Literaten wie Michael Köhlmeier oder Julya Rabinowich sowie Jungautoren wie Elias Hirschl oder Mercedes Spannagel begrüßte Gastgeber Sichrovsky in der mehr als zehnjährigen Sendungsgeschichte auch eine große Riege bekannter Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft zum literarischen Gespräch, darunter Piotr Beczała, Manuel Rubey, Erika Pluhar, Toni Faber oder Danielle Spera. Seit nunmehr 100 Ausgaben kommt „erLesen“ aus dem 48er-Tandler, dem bekannten Altwarenmarkt der MA 48 im fünften Wiener Gemeindebezirk, der seit 2017 Schauplatz der Sendung ist. In der Jubiläumsausgabe am Dienstag, dem 15. März, um 22.45 Uhr in ORF III, versammelt Gastgeber Heinz Sichrovsky wieder eine illustre Runde: So gibt der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, dessen Autobiografie kürzlich erschienen ist, Einblicke in sein bewegtes Leben, Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici analysiert die Macht der Bilder, hasserfüllte Debatten und politische Winkelzüge, „Soko Donau“-Ermittlerin und Neo-Autorin Lilian Klebow spricht über die Themen Selbstwert, Selbstermächtigung sowie innere Rebellion, und Buchhändlerin und Schriftstellerin Petra Hartlieb verpackt auch in ihrem jüngste Werk den Zauber Wiens in literarisches Gewand.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Der 48er-Tandler ist als Institution einzigartig in ganz Österreich, wenn nicht gar in ganz Europa – selbiges gilt auch für das Standing der MA 48. Insofern ist es für uns eine große Freude, in dieser tollen Location, die auch im besten Sinne des Wortes die Nachhaltigkeit einer Stadt zeigt, eine Sendung zu machen, die nicht nur eine Literatursendung ist, sondern sich auch mit gesellschaftspolitischen Themen befasst. Es ist fantastisch, was Sendungsverantwortliche Martina Rammer-Gmeiner mit ihrem Team rund um Kulturjournalist Heinz Sichrovsky hier leistet. ORF III hat im Lauf der Jahre viele Sendungen aus der Taufe gehoben, ‚erLesen‘ zählt eindeutig zu den herausragendsten Formaten. Ich freue mich auf die nächsten 100 Sendungen aus dem 48er-Tandler mit interessanten Gästen und spannenden Themen.“

MA-48-Abteilungsleiter Josef Thon: „Für uns ist durch diese Kooperation mit ‚erLesen‘ ein Traum wahr geworden, schließlich ist der 48er-Tandler dadurch laufend im Fernsehen, was wiederum dazu führt, dass wir tolle Gäste im Haus haben, die das positive Image der MA 48 auch nach außen tragen. Diese Sichtbarkeit bringt viele Menschen in das Second-Hand-Geschäft und hilft uns, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.“

Die Jubiläumsausgabe am 15. März im Detail

In der „erLesen“-Jubiläumsausgabe berichtet Altbürgermeister Michael Häupl über seine kürzlich erschienene Autobiografie „Freundschaft“, in der er über seine schwierigen Klosterschuljahre, die Lebensentscheidung zwischen Wissenschaft und Politik, seinen beruflichen Aufstieg sowie schmerzliche Niederlagen erzählt. Er lässt hinter die Kulissen der österreichischen Innenpolitik blicken und analysiert, woran die roten Kanzler Gusenbauer, Faymann und Kern gescheitert sind. Außerdem geht Häupl erstmals auf die turbulenten Auseinandersetzungen in der Wiener SPÖ vor seiner Amtsübergabe an Michael Ludwig ein.

In Doron Rabinovicis neuem Roman „Die Einstellung“, einer Parabel über Rechtspopulismus, verbindet sich das Nachdenken über die Rolle von klassischen und sozialen Medien mit der Analyse eines historischen Kipppunktes liberaler Gesellschaften.

Petra Hartlieb übernahm 2004 eine Traditionsbuchhandlung im 18. Wiener Gemeindebezirk Währing. Davon erzählt ihr 2014 erschienenes Buch „Meine wundervolle Buchhandlung“. Mit „Herbst in Wien“ beschließt sie ihre erfolgreiche Wien-Reihe. Im Zentrum des Romans steht eine Wiener Buchhandlung in den Goldenen 1920ern.

Lilian Klebow ist erfolgreiche Schauspielerin und hat ihr erstes Buch „Reise zurück zu mir“ dem Thema Selbstfindung gewidmet. Was passiert, wenn man die innere Stimme ignoriert und was muss man tun, um die Lautstärke dieser Stimme zu erhöhen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at