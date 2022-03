Podcast „Treffpunkt:Bibliothek“ jetzt online verfügbar

LR Schleritzko: „Wollen zeigen, wie modern und zukunftsorientiert unsere Büchereien sind“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Podcast „Treffpunkt:Bibliothek“ stellt die vielfältige Landschaft der niederösterreichischen Bibliotheken vor. Büchereien sind Orte des Austausches, der Begegnung und des Zusammenkommens. Sie bieten Raum für Stille und Ruhe in hektischen Zeiten und gleichzeitig erlauben sie Gemeinschaft und Abenteuer. Die Besucherinnen und Besucher können gemeinsam mit ihrer Familie Zeit verbringen oder sich Wissen aneignen. In der Podcast Reihe von Treffpunkt Bibliothek werden unter anderem die Themen Lese- und Sprachförderung von Kindern, wie bei der Aktion Buchstart NÖ, genauso wie Leseempfehlungen und Buchtipps von spannenden und lesenswerten Büchern besprochen.

Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Mit dem neuen Podcast haben wir ein weiteres Instrument aus der Taufe gehoben, mit dem wir zeigen wollen, wie modern und zukunftsorientiert unsere Büchereien sind. Denn während oftmals der Glaube besteht, unsere Bibliotheken denken nicht an neuartige Trends und Jugendbewegungen, beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Treffpunkt Bibliothek Tag für Tag das Gegenteil.“

In zukünftigen Beiträgen werden MINT und was sich dahinter verbirgt, Lebensbilder in Bibliotheken und vieles mehr Thema sein. Unterschiedliche Persönlichkeiten aus verschiedenen Bibliotheken geben im Podcast von Marietheres van Veen spannende Einblicke hinter die Kulissen. Es kommen Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch Expertinnen und Experten wie beispielsweise Reinhard Ehgartner zu Wort.

Der Podcast entstand in Zusammenarbeit von Niederösterreich Kultur und Treffpunkt Bibliothek, der Servicestelle der NÖ Bibliotheken.

Der Podcast „Treffpunkt:Bibliothek“ inkl. einer Buchstart-Folge ist online kostenlos auf allen Kanälen verfügbar:

https://open.spotify.com/show/0zhKPOcjgjt0DnzXGGn6sn?si=a6a9c216b86e4

4e4

https://podcasts.apple.com/us/podcast/treffpunkt-bibliothek/id1592683

667

https://anchor.fm/marietheres-van-veen7

Nähere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken

