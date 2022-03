Lions International bietet Unterstützung und Hoffnung für ukrainische Flüchtlinge

Oak Brook, Illinois, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) - Lions International, die weltweit größte humanitäre Hilfsorganisation, arbeitet daran, den mehr als zwei Millionen Männern, Frauen und Kindern zu helfen, die aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine aus ihrer Heimat geflohen sind. Es wird erwartet, dass mit der Fortsetzung des Konflikts noch mehr Flüchtlinge die Ukraine verlassen werden, was das Ausmaß der humanitären Krise weiter vergrößert. In dieser Zeit der großen Not schließen sich Lions auf der ganzen Welt zusammen, um den Familien zu helfen, die dringend Hilfe benötigen.

Um sicherzustellen, dass Lions in der Ukraine und den Nachbarländern für Flüchtlinge und Vertriebene da sind, vergibt die Lions Club International Foundation (LCIF) Zuschüsse, die es Lions ermöglichen, denjenigen, die um ihre grundlegendsten Bedürfnisse kämpfen, sofortige Hilfe zu leisten.

Mehr als 100.000 Dollar an Zuschüssen wurden bereits an Lions in Polen, Ungarn, Rumänien, Österreich und der Slowakischen Republik vergeben, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, die ihre Grenzen überschritten haben. Lions in der Ukraine haben ebenfalls LCIF-Zuschüsse erhalten, um die dringendsten Bedürfnisse der im Land verbliebenen Menschen zu erfüllen. Die Gelder werden von den Lions für den Kauf von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung sowie für andere lebensnotwendige Dinge wie Lebensmittel, Wasser, Kleidung und andere Dinge verwendet. Es werden weitere Zuschüsse gewährt, um den laufenden Bedarf in dieser Krise zu decken.

„Lions und Leos auf der ganzen Welt trauern weiterhin um die Menschen, die von dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine betroffen sind", sagte der LCIF-Vorsitzende Dr. Jung-Yul Choi. „Diese LCIF-Zuschüsse versetzen unsere Mitglieder in die Lage, Familien, die aus ihrer Heimat geflohen sind, in dieser äußerst schwierigen Zeit zu helfen und ihnen Sicherheit zu bieten."

Neben der Unterstützung durch die globale Stiftung von Lions International reagieren auch die Lions Clubs darauf. Die Lions in der betroffenen Region sammeln LKW-Ladungen mit gespendeten Lebensmitteln, Kleidung und medizinischen Produkten, veranstalten Spendenaktionen und Wohltätigkeitskonzerte und transportieren Männer, Frauen und Kinder von der Grenze in sichere Gebiete. Und Lions Clubs auf der anderen Seite der Welt sammeln Spenden, veranstalten Lebensmittel- und Hilfsgüteraktionen und zeigen ihre Unterstützung durch Fürsprache und Öffentlichkeitsarbeit.

„Die Ereignisse in der Ukraine haben die Welt schockiert, aber der Mut und die Unverwüstlichkeit des ukrainischen Volkes haben sie inspiriert", sagte der Präsident von Lions International, Douglas X. Alexander. „Wir stehen an der Seite unserer Lions und unserer Gemeinden in der Ukraine. Lions dienen mit dem Herzen, und das Herz der Lions leuchtet in dieser Zeit der großen Not."

Um den LCIF-Fonds für Flüchtlinge und Vertriebene zu unterstützen, besuchen Sie lionsclubs.org/humanitarianresettlement

