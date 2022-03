AlUla bricht den Rekord für die weltweit größte Heißluftballon Glow Show

Alula, Saudi-Arabien, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) - ALULA, Saudi-Arabien, 11. März 2022 /PRNewswire/ -AlUla Moments bricht in Zusammenarbeit mit SAHAB (der Saudi Arabian Ballooning Federation) den Guinness World Records™ Titel für die größte Heißluftballon-Glühshow der Welt.

Der Rekord wurde am 1. März 2022 in der Nähe von Hegra aufgestellt, der ersten UNESCO-Weltkulturerbestätte in Saudi-Arabien. Die Stätte ist berühmt für mehr als 100 in Stein gehauene Nabatäergräber mit mehr als 2000 Jahre alten, bemerkenswert gut erhaltenen Inschriften und Symbolen auf den Sandsteinbergen.

Insgesamt 142 hell erleuchtete Ballons wurden zu einer Show über der antiken Stätte aufgereiht und erhellten den Himmel und erleuchteten die von Felsen übersäte Wüstenlandschaft.

Der bisherige Rekord wurde ebenfalls in AlUla aufgestellt - während des Kunst- und Kulturfestivals „Winter in Tantora" im Jahr 2019 - damals waren 100 Heißluftballons beteiligt.

Vor dem Event hatten am 1. März 2022 die Königliche Kommission für AlUla (RCU) und die Saudi Arabian Ballooning Federation (SAHAB) eine Absichtserklärung unterzeichnet, die AlUla zur Hochburg der Heißluftballonaktivitäten im Königreich Saudi-Arabien macht.

Die weltgrößte Heißluftballon Glow-Show am 1. März 2022 fand im Rahmen von AlUla Skies statt, einem neuen Festival im Veranstaltungskalender von AlUla Moments. Das Festival bot Heißluftballon-Events bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit rund 150 Ballons, die jeden Morgen ruhig über die atemberaubende antike Stätte schwebten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass AlUla einen Weltrekord bricht. Maraya - das Mehrzweck-Konferenz- und Unterhaltungszenter- hält auch den Guinness World Records™ Titel für das größte Spiegelgebäude der Welt: 9.740 Quadratmetern Spiegel erzeugen eine atemberaubende Fata Morgana, in der sich die Berge und Sandlandschaften des Ashar-Tals widerspiegeln.

Der Winterveranstaltungskalender von AlUla Moments will fesselnde, authentische Kunst-, Musik- und Kulturerlebnisse bieten, die von diesem „Land der Zivilisationen" inspiriert sind. Die nächsten Veranstaltungen im Ende März 2022 endenden Kalender sind das AlUla Wellness Festival und Arts AlUla.

