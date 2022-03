„IM ZENTRUM“: Sanktionen gegen Panzer – Wie machtlos ist der Westen?

Am 13. März um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der russische Präsident Putin führt seinen Krieg in der Ukraine unbeirrt weiter. Der Westen unterstützt die ukrainische Armee zwar auch militärisch, scheut vor einem direkten militärischen Eingreifen aber zurück. Das wichtigste Instrument des Westens sind weitreichende Wirtschaftssanktionen, die letztlich auch dem russischen Militär die Ressourcen entziehen sollen. Auf einen sofortigen Stopp von Energieimporten aus Russland konnte sich die EU aber nicht einigen. Welche Möglichkeiten hat die Europäische Union, dem Krieg in der Ukraine doch noch Einhalt zu gebieten? Kann die EU überhaupt mehr tun, als mit der Flüchtlingshilfe das menschliche Leid zu lindern? Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine langfristig für die europäische Wirtschaft und für die europäische Sicherheitspolitik?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 13. März 2022, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Johannes Hahn

EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung

Nina Chruschtschowa

Professorin für Internationale Politik „The New School“-Universität, New York

Urenkelin des ehem. Ministerpräsidenten der Sowjetunion

Elina Valtonen

Parlamentsabgeordnete Finnland und Mitglied der Finnischen Delegation im Europarat

Elisabeth Hoffberger-Pippan

Expertin für Sicherheitspolitik und Völkerrecht, Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin

Stefan Lehne

EU- und Osteuropa-Experte, Carnegie Europe

ehem. politischer Direktor im Außenministerium

