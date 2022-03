Sachslehner: „Umfragen-Manipulation durch SPÖ muss vollumfänglich aufgeklärt werden“

SPÖ muss sich den schwerwiegenden Vorwürfen stellen und alle Fakten auf den Tisch legen

Wien (OTS) - „Die von Meinungsforscherin Sabine B. in ihrer Aussage angesprochene Manipulation von Umfragen durch die SPÖ muss vollumfänglich aufgeklärt werden. Denn es sind schwerwiegende Vorwürfe, die die SPÖ in akute Bedrängnis bringen. Umso dreister ist die Reaktion der SPÖ, die die Vorwürfe zu vertuschen versucht und hinter der Aussage der Meinungsforscherin ein Ablenkungsmanöver erkennen will. Es ist dringend an der Zeit, dass sich die SPÖ den Vorwürfen stellt und alle Fakten auf den Tisch legt. Es genügt schlichtweg nicht, die Verantwortung abzuschieben, wie das Parteichefin Pamela Rendi-Wagner seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die SPÖ gehandhabt hat“, betont die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/