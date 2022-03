Zwei neue Modelle des weltweit ersten entwicklungsfähigen Super-SUV HiPhi X jetzt erhältlich

Shanghai, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) - Diesen Monat hat das branchenführende Forschungsunternehmen für neue Mobilität und intelligentes Fahren, Human Horizons, Details zu zwei neuen Modellen des HiPhi X Super SUV veröffentlicht. Die 6-Sitzer Creative Extended Range Edition und die Intelligent Extended Range Edition bieten technologische Raffinesse und luxuriösen Komfort. Sie sind innen und außen mit verbesserten Funktionen ausgestattet und setzen neue Maßstäbe in der Branche, indem sie ein einzigartiges Premiumfahrzeug schaffen. Seit seiner offiziellen Markteinführung Mitte Mai 2021 hat der HiPhi X die Verkaufscharts in ganz China angeführt, da die Verbraucher sich auf das neue innovative Fahrzeugsegment TECHLUXE® stürzen.

Als eine der integralen Säulen der Produktvision von Human Horizons, „value defined by co-creation", konzentriert sich das Team stark auf die Bereitstellung von Fahrzeugen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen. Sowohl die Creative Extended Range Edition als auch die Intelligent Extended Range Edition sind mit sechs luxuriösen Extras ausgestattet, darunter ein Meridian-Audiosystem mit 17 Lautsprechern, ein 19,9-Zoll-Entertainment-Bildschirm für die Fahrgäste, ein individuell anpassbares smartes Duftsystem von Givaudan, Lichtpaneele im Innenraum, ein biochemischer HEPA-Filter und ein System zur Überwachung der Körperfunktionen des Fahrers. Die Fahrzeuge sind außerdem mit einer beeindruckenden Auswahl an Felgen und Innenausstattungen ausgestattet und verfügen beide über eine extra lange Reichweite von 650 km.

Der HiPhi X Super SUV zeichnet sich durch eine Reihe von Welt- und Branchenpremieren aus, die ihn zu einem weltweiten Vorreiter für technologische Innovationen im Bereich der Großserien-Pkw machen. Dazu gehören die intelligenten, programmierbaren Scheinwerfer PML, das interaktive Lampen- und Beleuchtungssystem smart ISD und das intuitive, KI-gesteuerte interaktive Display HiPhi Play. Aufgrund dieser Merkmale wird der HiPhi X von Brancheninsidern oft als „Auto der Zukunft" bezeichnet, da er die neuesten technologischen Innovationen mit luxuriösem Komfort der Spitzenklasse verbindet und damit ein neues Fahrzeugsegment definiert: TECHLUXE®. Diese Innovation, die sich durch die gesamte Palette der HiPhi X-Modelle zieht, ist auf die drei Leitprinzipien von Human Horizons für das Fahrzeug zurückzuführen: „design defined by scenarios, vehicles defined by software, and value defined by co-creation."

Ding Lei, Gründer und CEO von Human Horizons, sagte zur Vorstellung der beiden neuen Modelle: „Unsere Vision bei Human Horizons ist es, die menschliche Mobilität neu zu definieren. Um dies zu erreichen, müssen wir uns bemühen, anders zu denken als andere und dabei immer die Bedürfnisse unserer Nutzer in den Vordergrund stellen. Der HiPhi X 6-Sitzer Creative Extended Range Edition und Intelligent Extended Range Edition sind zwei außergewöhnlich luxuriöse Fahrzeuge, die die bestehenden Standards für Personenkraftwagen in Frage stellen und jedem Fahrer ein völlig einzigartiges Erlebnis bieten werden."

Der HiPhi X ist mit der weltweit ersten vollständig integrierten, offenen, intelligenten, dienstorientierten HiPhi-Architektur (H-SOA) für den Einsatz in einem Serienfahrzeug ausgestattet und nutzt die neueste Internet-of-Things (IoT)-Technologie, um den Betrieb des Fahrzeugs zu verbinden, zu steuern und zu überwachen. Die offene Architektur fungiert als ein offenes Stück Hardware, das von Drittentwicklern und normalen Nutzern programmiert werden kann, um innovative visuelle Anzeigen je nach Stimmung zu erstellen. Diese Funktion macht den HiPhi X zum ersten entwicklungsfähigen Super-SUV der Welt.

Bei den neuen 6-Sitzer Creative Extended Range Edition und Intelligent Extended Range Edition können die Nutzer aus insgesamt vier Felgen wählen: 22-Zoll-Felgen im 7-Speichen-Design in Hellsilber, 22-Zoll-Felgen im 7-Speichen-Design in Rotgrau, 22-Zoll- und 20-Zoll-Aero-Felgen. Darüber hinaus haben die Kunden die Wahl zwischen schwarzem Stoff, schwarzem Wildleder und hellgrauem Wildleder für den Dachhimmel, der mit Innenverkleidungen in verschiedenen Farben und Materialien kombiniert werden kann.

Insgesamt wurden mehr als 5.000 HiPhi X-Fahrzeuge an zufriedene Kunden in 185 Städten im ganzen Land ausgeliefert, wodurch sich das Fahrzeug als Marktführer im Bereich der Luxus-Elektroautos fest etabliert hat. Der HiPhi X ist nun die erste chinesische Marke, die die Verkaufscharts für Premium-Luxusfahrzeuge im Wert von mehr als 600.000 RMB in einem beliebigen Monat anführt. Das Verkaufs- und Vertriebsnetz befindet sich noch im Aufbau: 37 HiPhi-Hub-Erlebnisläden und 32 Lieferzentren sind bereits in Betrieb. Darüber hinaus arbeitet Human Horizons weiter an der Ausweitung des Ladenetzes, indem es über 270.000 Ladepunkte in 500 Städten in ganz China zur Verfügung stellt. Auch in Zukunft wird das Unternehmen durch einen außergewöhnlichen Kundendienst und Netzabdeckung während des gesamten Kundenlebenszyklus noch mehr Wert für die Kunden schaffen.

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. Die HiPhi-Reihe besteht aus intelligenten, vollelektrischen Fahrzeugen mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybrid-Konstruktion und nachhaltigen, veganen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Die Human Horizons Group Inc. widmet sich der Forschung und Entwicklung innovativer intelligenter Mobilitätstechnologien sowie der Kommerzialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus entwickelt Human Horizons intelligente Transportlösungen als integralen Bestandteil von Smart Cities, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.

