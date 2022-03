ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 11 von 14. März 2022 bis 20. März 2022)

Montag, 14. März 2022

EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an den Away Days des EP-Präsidiums in Luxemburg teil (bis 15.03.)

BM Magnus Brunner beim Treffen der Euro-Gruppe und beim ECOFIN in Brüssel (bis 15.03.)

BM Margarete Schramböck reist nach Saudi Arabien (bis 16.03.)

Dienstag, 15. März 2022

10:00 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch bei der Veranstaltung „Ukraine & Russland: Eine historisch ambivalente Beziehung“ mit Prof. Wolfgang Mueller, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Prof. Stefan Karner, Gründer und ehemaliger Leiter des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, AIES-Direktorin Velina Tchakarova und Botschafter Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15A, 1040 Wien)

10:00 BM Klaudia Tanner nimmt am Landesverteidigungsausschuss teil (1010 Wien, Parlament)

EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet die Plenarsitzung der europäischen parlamentarischen Woche (EPW) zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Mittwoch, 16. März 2022

18:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der Präsentation der Biographie "Hermann Schützenhöfer: Politik als Beruf" teil (1010 Wien, Palais Niederösterreich, Altes Landhaus, Herrengasse 13)

18:30 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch mit LH Wilfried Haslauer, Publizistin und Unternehmerin Diana Kinnert, Schauspieler Serge Falck, Prof. Leopold Neuhold und Prof. Reinhard Heinisch bei der Veranstaltung „Bürgerliche Impulse - Lebensart" in Salzburg (Historische Bibliotheksaula der Universität Salzburg, Hofstallgasse 2-4, 5020 Salzburg)

Donnerstag, 17. März 2022

18:30 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch mit Publizist Wolf Lotter (online), Lena Marie Glaser, Gründerin des Future Labs für neues Arbeiten und Prof. Bernad Batinic von der JKU Linz bei der Veranstaltung „Bürgerliche Impulse - Arbeit" in Linz (Teichwerk der JKU Linz, Altenberger Str. 69, 4040 Linz)

Bundesländertag von BM Magnus Brunner (Niederösterreich)

Freitag, 18. März 2022

14:30 MEP Lukas Mandl lädt ins Haus der EU in Wien zur Präsentation des Buches „Paradise regained - Kosova heute" mit u.a. Autorin Ludwiga Reich, Abg.z.NR Martin Engelberg, LAbg. Peko Baxant

EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet die Europäischen Katholischen Sozialtage in Bratislava

Bundesländertag von BM Magnus Brunner (Salzburg)

Bundesländertag von BM Margarete Schramböck (Kärnten)

