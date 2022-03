AVISO – 15. und 16. März 2022: Klubtagung des SPÖ-Rathausklubs

Wien (OTS/SPW-K) - Am Dienstag, 15. März 2022 und Mittwoch, 16. März 2022, finden anlässlich der Klubtagung Pressekonferenzen des SPÖ-Rathausklubs statt. Neben aktuellen Themen, widmet sich die Klubtagung in diesem Jahr dem Schwerpunktthema „Zukunft der Arbeit“. Gerade die Pandemie hat den Wandel der Arbeitswelt beschleunigt und die Belastungen für die Menschen in vielen Bereichen verschärft. In der Tagung werden Lösungsansätze und Vorschläge besprochen und präsentiert.

Die Tagung selbst findet aufgrund der Pandemie virtuell statt und ist nicht medienöffentlich. Zu den Pressekonferenzen sind die Medienvertreter*innen herzlich eingeladen. Die Pressekonferenzen werden zusätzlich live gestreamt.

Ort: Expedithalle, Absberggasse 27, 1100 Wien

Zeit: Dienstag, 15. März 2022, 11:30 Uhr

Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig und Klubvorsitzendem Josef Taucher

Mittwoch, 16. März 2022, 13:00 Uhr

Pressekonferenz mit Klubvorsitzendem Josef Taucher und den Stadträt*innen Kathrin Gaal, Veronica Kaup-Hasler, Ulli Sima, Jürgen Czernohorszky, Peter Hacker, Peter Hanke

Livestream: https://extern.spw.at/stream





Für die Teilnahme an den Pressekonferenzen vor Ort gilt die 2G++-Regel (Geimpft oder genesen und PCR-getestet, sowie FFP2-Maskenpflicht).

Akkreditierungen bitte an elisabeth.auer @ spw.at.





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Elisabeth Auer

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 534 00 00

elisabeth.auer @ spw.at