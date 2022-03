ARC Group schließt die Übernahme von Norient Advisors ab

Shanghai, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die ARC Group freut sich, die Übernahme von Norient Advisors bekannt zu geben. Die Akquisition stärkt die grenzüberschreitende Fusions- und Übernahmepraxis von ARC durch die Erweiterung der Reichweite in der nordischen Region.

„Die Übernahme ist der erste Schritt eines Plans, aggressiv Unternehmen zu erwerben, um das Angebot und die Reichweite von ARC weltweit zu stärken", erläutert Sergio Camarero, Managing Partner der ARC Group.

„Seit der Gründung hat sich Norient darauf konzentriert, unsere nordischen Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen im Zusammenhang mit China zu unterstützen und grenzüberschreitende Transaktionen zwischen den Regionen zu fördern. Als Teil der ARC Group freuen wir uns darauf, unsere internationale Reichweite und den Mehrwert für unsere Kunden deutlich zu erhöhen", erklärt Ulrik H. Karlsen, Mitbegründer von Norient Advisors.

Informationen zur ARC Group

Die ARC Group ist ein auf Kapital- und Privatmärkte spezialisiertes Full-Service-Finanzunternehmen und hat sich zum Maßstab für landesüberschreitende Fusionen und Übernahmen entwickelt. Das multikulturelle Unternehmen verbindet das Beste aus der westlichen und asiatischen Welt. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Käufer- und Verkäufer-, Buy-Out-, Kapitalbeschaffungs-, Restrukturierungs-, Bewertungs-, Due-Diligence-, LBO- und MBO-Beratung. Die ARC Group wurde 2020 von der anerkannten Zeitschrift International Investors als beste Boutique-Investmentbank für den Mittelstand ausgezeichnet.

www.arc-group.com

Informationen zu Norient Advisors:

Norient Advisors berät bei Fusions- und Übernahmetransaktionen zwischen Asien und Skandinavien und bietet strategische Unterstützung für Unternehmen in China an. Sein Netzwerk und sein Team vor Ort können auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung ausländischer Unternehmen zurückblicken, die von Neugründungen bis zu börsennotierten Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen reichen. Norient hat seinen Sitz in Shanghai und ist im Besitz der norwegischen Investmentgesellschaft Middelborg AS.

www.norient.co

Sergio Camarero

Geschäftsführender Partner der ARC Group

sergio.camarero @ arc-group.com