Favoriten: „Kultur 10“ zeigt Bilder von Werner Rattay

Vernissage am Mittwoch, 16.3., Auskünfte: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Wien, (OTS) Der im 10. Bezirk wohnende Künstler Werner Rattay präsentiert in einer neuen Ausstellung im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) einen Querschnitt durch sein vielfältiges malerisches und zeichnerisches Schaffen. Mehr als 30 Arbeiten mit starker Ausdruckskraft (Öl, Acryl, Aquarell, Stift, u.a.) legt der Autodidakt vor. Die Vernissage am Mittwoch, 16.3., beginnt um 19.00 Uhr. Werner Rattay nimmt an der Veranstaltung teil und steht den Gästen gerne für Gespräche über seine Kunst zur Verfügung. Die Motive reichen von Landschaften, Tieren und Porträts bis zur Hommage an Alte Meister. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Organisator der Schau ist der Verein „Kultur 10“. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim).

Die Malereien- und Zeichnungen-Ausstellung läuft bis Mittwoch, 27.4.. Die Besichtigung der Bilder ist nur nach vorheriger Termin-Vereinbarung mit Werner Rattay möglich: Telefon 0699/15 10 29 95. Schon seit der Jugend widmet sich der gelernte Gold- und Silberschmied mit großer Begeisterung der Malkunst. Rattay beherrscht verschiedenste Techniken und sein Wirken reicht vom Ölgemälde bis hin zum Linolschnitt. Der Kreative hat Freude am Spiel mit der Kraft der Farben. Die Herstellung der Bilder hat öfters einen meditativen Charakter. Mehr Informationen fordern Interessierte via E-Mail an: waldmuellerzentrum@chello.at.





