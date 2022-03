SV SPORTASTIC Spittal erstmals seit Jahrzehnten schuldenfrei: Minus von Viertel Million Euro abgebaut

Gesicherte finanzielle Zukunft des SV SPORTASTIC ist auch ein Signal für Sponsoren: Jeder Euro ist sinnvoll investiert. Fußball trägt nachhaltig zur Identifikation der Region bei.

Jeder Euro, den wir durch Sponsoren oder auch durch neue Mitglieder ab sofort einnehmen, kommt zur Gänze dem Verein zugute Michael Pöcheim-Pech, Obmann SV SPORTASTIC Spittal

Spittal (OTS) - Es ist ein historischer Einblick in seine Finanzen, der das enorme Potential des Kärntner Traditionsvereins SV SPORTASTIC Spittal aufzeigt: Mit dem ersten Halbjahr 2022 sind erstmals seit Jahrzehnten sämtliche Schulden des Regionalliga-Clubs getilgt. Ein Minus von exakt 183.538 Euro betrug der Kontostand mit 30. Juni 2014 – also in jenem Jahr als Finanzvorstand Christian Kollenz und Gerald Gadnik (als damaliger Präsident) neben dem langjährigen Vorstandsmitglied Robert Stadler die Führung des Vereins übernommen haben.

Ihnen ist es seitdem gelungen, jährlich Überschüsse zu erwirtschaften und damit die Schulden abzubauen. In den Jahren nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga (1999) lagen die Verbindlichkeiten sogar noch höher – und zwar bei knapp einer Viertel Million Euro.

Die positive finanzielle Lage erlaubt den SV SPORTASTIC Spittal nun auch gänzlich neue Möglichkeiten für die Zukunft und soll zudem ein Signal für Sponsoren und neue Mitglieder sein, verstärkt in den Verein zu investieren, wie Obmann Michael Pöcheim-Pech erklärt: „Natürlich werden wir weiterhin keine finanzielle Abenteuer eingehen. Aber es ist auch klar: Jeder Euro, den wir durch Sponsoren oder auch durch neue Mitglieder ab sofort einnehmen, kommt zur Gänze dem Verein zugute .“

Das bedeutet letztendlich eine wertvolle Investition in die erfolgreiche Jugendarbeit mit mehr als 150 Kindern sowie auch eine sinnvolle Investition in die Kampfmannschaft des SV Spittal. Pöcheim-Pech: „Der Fußball kann für die gesamte Region identitätsstiftend sein. Wir wollen an einstige Erfolge anknüpfen und den SV Spittal wieder als starke Marke in ganz Österreich etablieren.“

Auch Finanzvorstand Christian Kollenz blickt hoffnungsfroh in die Zukunft: „Wir hatten das klare Ziel, den Verein auf gesunde Beine zu stellen. Denn nur so kann ein langfristiger Erfolg für die Zukunft gesichert sein. Dass uns der Sprung in die schwarzen Zahlen gerade in Zeiten wie diesen gelingt, zeigt noch einmal mehr, welch großes Potential in diesem Verein steckt. Natürlich sagen wir im selbem Atemzug auch Danke an alle Sponsoren, Partner und auch an die Fans, die uns seit Jahren treu unterstützen.“

www.svs1921.at

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pöcheim-Pech, Obmann SV SPORTASTIC Spittal

T: +43 660 562 80 67

E: michael.pech @ svs1921.at