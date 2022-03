AK Anderl: Corona-Allzeithoch – Sonderbetreuungszeit unbedingt wieder verlängern!

Wien (OTS) - Jeden Tag ein neuer Rekordwert an Corona-Neuinfektionen – und auf der anderen Seite läuft Ende März die Sonderbetreuungszeit aus. „Corona bringt weiterhin viele Eltern an ihre Grenzen, wenn es zu Corona-bedingten Schul- oder Kindergartenschließungen oder Quarantäne ihrer Kinder kommt. Sie sind verzweifelt und brauchen weiterhin Sicherheit und Planbarkeit“, betont AK Chefin Renate Anderl. „Die Regierung muss rasch handeln und die Sonderbetreuungszeit auf jeden Fall weiter verlängern.“

Tag für Tag ein Rekordwert an Corona-Neuinfektionen und Expert:innen gehen davon aus, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Und dennoch soll Ende März die Sonderbetreuungszeit auslaufen und die Regierung bleibt untätig. „Es braucht weiterhin einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit für Eltern, wenn es zu Corona-bedingten Schul- oder Kindergartenschließungen kommt oder das Kind in Quarantäne ist. Durch die Sonderbetreuungszeit ist auch der Kostenersatz durch den Bund geregelt. Zudem ist sichergestellt, dass die Eltern keine Pflegefreistellung oder gar einen Urlaub nehmen müssen, wenn sie sich in der Pandemie daheim um ihre Kinder kümmern müssen“, so Anderl.

SERVICE: Alle Infos, was zur Sonderbetreuungszeit gilt, unter www.jobundcorona.at

