„Sport am Sonntag“ auf Besuch bei Johannes Strolz, im Gespräch mit Toto Wolff und im Gedenken an Sigi Bergmann

Am 13. März um 18.20 Uhr in ORF 1

„Sport am Sonntag" am 13. März 2022 um 18.20 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Johannes Strolz: Der Olympiasieger über Gold, Geduld und große Gefühle

Das Ski-Märchen des Johannes Strolz. „Sport am Sonntag“ besuchte den Doppelolympiasieger in seiner Heimat am Arlberg.

Toto Wolff: Der Mercedes-Boss im Live-Gespräch

Eine Woche vor dem Formel-1-Saisonstart lässt Toto Wolff noch einmal das dramatische Finale Revue passieren und spricht über neue Herausforderungen.

Ski nordisch: Showdown im Gesamtweltcup

Skispringerin Sara Marita Kramer und Kombinierer Johannes Lamparter greifen nach der großen Kristallkugel.

Paralympics: Familie Aigner sorgt für goldene Momente

Die Geschwister Johannes, Veronika, Barbara und Elisabeth räumen bei den Paralympics in Peking groß ab.

Sigi Bergmann: Abschied der Sportreporterlegende

Er moderierte mehr als 800-mal „Sport am Montag“, kommentierte unzählige Boxkämpfe und war 20-mal bei Olympischen Spielen im Einsatz. Sigi Bergmann wurde 84 Jahre alt.

