Kamine schaffen Unabhängigkeit und Wohlbefinden

Jedes Jahr am 13. März – dem Tag des Kamins – wird dieser zum Anlass genommen, um auf die zahlreichen Vorteile von Kaminen im privaten und großvolumigen Wohnbau hinzuweisen.

Wien (OTS) - Laut einer in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark von einem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut durchgeführten Umfrage bevorzugen 82,4% der Befragten einen Lebensraum mit Kamin und schätzen besonders die damit verbundene Behaglichkeit und Unabhängigkeit. Zentrale Themen für die befragten Personen sind dabei die Energieunabhängigkeit, bzw. die Möglichkeit zur freien und leitungsunabhängigen Wahl der Wärmequelle. Aber auch die Kosteneinsparung durch die Möglichkeit kostengünstigen Heizens in der Übergangszeit spielt derzeit eine größere Rolle denn je. „Heizen mit Kamin- oder Kachelöfen schafft auch eine angenehme Wohnatmosphäre, sowie Behaglichkeit und Wohlbefinden“, betont Landesinnungsmeister aus Wien Christian Leiner.

Viele der befragten Personen betonen aber auch den damit verbundenen Umweltgedanken, bzw. die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Die Nutzung lokal vorhandener Biomasse ist volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial zielführend.

So bestätigt der Bundesinnungsmeister der Österreichischen Rauchfangkehrer Christian Plesar zum Thema „Heizen mit Kamin- oder Kachelöfen“ das, was die Studie zeigt: Kaminwärme schafft Behaglichkeit und Lebensqualität, ermöglicht die Nutzung regionaler Ressourcen und ist krisensicher und leitungsunabhängig. Die damit verbundenen Investitionskosten amortisieren sich rasch durch die Kostenersparnis bei den Heizkosten, vor allem in der Übergangszeit.

Wichtig erscheint den befragten Menschen auch angesichts des derzeit allgegenwärtigen Themas „Blackout“ die mit dem Einbau eines Kamins verbundene Krisensicherheit bei Unwetterereignissen, Leitungsausfällen, Energiekrisen oder Stromausfällen.

So fasst der Landesinnungsmeister aus Wien Christian Leiner zusammen: Sichere Wärmeversorgung ist ein Grundbedürfnis der Menschen und ein Kamin trägt nachhaltig dazu bei und erhöht die Lebensqualität. Außerdem bietet er eine gute Möglichkeit zur Verringerung des CO2-Ausstoßes durch Nutzung der lokalen Biomasse als CO2-neutrale und erneuerbare Ressource.

