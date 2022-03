Toto: 3 Dreizehner nach Zehnfachjackpot mit je rund 29.000 Euro

Jackpot-Serie in der Torwette hält an

Wien (OTS) - Nach zehn Runden ohne Dreizehner war nun in der Toto Runde 10A Schluss: Drei Spielteilnehmer knackten den Zehnfachjackpot und gewannen jeweils rund 29.000 Euro. Zwei Dreizehner wurden in Wien getippt – einmal mit einem Normalschein, einmal mit dem System 931 – und einmal war ein win2day-User mit dem auf win2day angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“ erfolgreich.

In der Torwette hält die Jackpot-Serie weiter an. Da es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse gab, wartet im ersten Rang bereits ein 14-fach-Jackpot, und auch im zweiten Rang gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn.

Annahmeschluss für die Runde 10B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10A

3 Dreizehner zu je EUR 28.982,20 36 Zwölfer zu je EUR 196,80 298 Elfer zu je EUR 5,20 1.841 Zehner zu je EUR 1,70 518 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: 1 1 2 2 1 / 1 1 1 2 2 1 1 1 X 1 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 13.935,36 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 990,91 Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 52,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.864,73

Torwette-Resultate: +:1 +:1 1:2 0:1 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at