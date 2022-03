ExtraDienst 1-2/2022: Die Himmelsstürmer

Wer nach den Sternen griff und wer verglühte: ExtraDienst präsentiert die Top-Kommunikatoren des Landes. Und die hält einige Überraschungen im Spitzenfeld bereit.

Wien (OTS) - 32 namhafte Juroren, von VÖZ-Präsident Markus Mair über GIS Neo-Geschäftsführer Alexander Hirschbeck bis zu Heimat Wien GF Markus Wieser, GGK-Mullenlowe-Chef Michael Kapfer, kraftwerk-Boss Heimo Hammer oder Springer & Jacoby CEO Ralf Kober, brüteten wochenlang über den Namen. Wägten ab. Und bestimmten letztendlich das Ranking von 1159 Kommunikatoren in Österreich.

EDitorial

Der Krieg in der Ukraine hat das Weltgeschehen durcheinandergewürfelt. Politisch und wirtschaftlich. In seinem Leitartikel spricht sich ED-Herausgeber Christian W. Mucha gegen Überlegungen von manchen politischen Proponenten aus, die Österreichs Zukunft in der NATO verorten. Im Gegenteil sei eine aktive Neutralitätspolitik gefragt, mit der sich Brücken zwischen den Kriegsparteien schlagen lassen.

Manfred Schuhmayer erläutert in seinem Gastkommentar die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Sanktionen nicht nur für Russland, sondern auch für Europa bringen.

Über die Vergabe von Werbegeldern sollten die politischen Akteure genauer nachdenken, fordert kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf. Zu viel Geld verschwindet in den großen internationalen Plattformen. Die sparen sich hierzulande nicht nur die Steuern, sondern lassen es auch gerne am entsprechenden qualitativen Umfeld für die Anzeige fehlen.

COVERSTORY

Kommunikator 2022

Auf diese Liste wartet ganz Österreich ungeduldig. Jetzt können wir sie erlösen. Hier sind sie, die Top-Kommunikatoren 2022: 1. Florian Klenk, Falter; 2. Oscar Bronner, Der Standard; 3. Clemens Pig, APA; 3. Roland Weißmann, ORF; 5. Christoph Dichand, Kronen Zeitung; 5. Walter Zinggl, IP; 7. Wolfgang Fellner, Österreich; 7. Markus Mair, Styria; 7. Dietrich Mateschitz, Red Bull/Servus TV; 10. Eva Dichand, Heute; 10. Niki Fellner, Österreich, 10. Thomas Krallinger, Kurier; 10. Christian Nusser, Heute.

Wer es noch in die Liste der 1159 Kommunikatoren schaffte, wer als besonders einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen und wem Krisenfestigkeit zugetraut wird, das lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

Ex-Ministerin Karmasin in U-Haft: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht die Meinungsforscherin als „maßgebliche Ideengeberin“ des „Beinschab-Österreich-Tools“. Also jener Umfragen, die zugunsten des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz in Österreich publiziert wurden. Aber auch im privatwirtschaftlichen Bereich soll sie durch Preisabsprachen aufgefallen sein. +++ EU verbietet russische Staatsmedien: Die EU-Kommission verbietet RT und Sputnik die Ausstrahlung des Programms innerhalb der Union. Social Media-Plattformen sind nachgezogen. Russland reagiert mit einem Gesetz gegen Fake-News. Woraufhin BBC, ARD oder ZDF ihre Berichterstattung aus Moskau einstellen.

Früh auf Positionierung

kronehit geht mit neuer Geschäftsführung ins neue Jahr. Ob Strategie, die Krux mit der Marktforschung oder eine geschärftere Positionierung: Das Power-Duo Mario Frühauf und Philipp König beantworten auch heikle Fragen.

Wirtschaftlicher Druck

Geleerte Lagerhallen, astronomische Preise, Unsicherheit bei Verlagen, getrübte Stimmung zwischen Marktteilnehmern: Rund um die Versorgung mit Papier ist eine handfeste Krise entstanden. ExtraDienst erkundigte sich in der Branche nach den Zukunftsaussichten.

Generationswechsel

Seit 2011 werkt Susanne Dickstein bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Als neue Chefredakteurin bringt sie dennoch frischen Wind ins Haus. Was sie so alles vor hat, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe.

Ekel-Promo: Fragwürdiger Auftritt

Politische Korrektheit wurde noch nie so groß geschrieben wie heutzutage. Immer wieder fallen Promis allerdings – ganz gleich, ob aus der A- oder der F-Kategorie – aus dem Rahmen. Mit teils drastischen Folgen für ihre Karriere.

Bitte kauf mich

Geld für Einblicke in das Leben von Selfmade-Internetstars ausgeben? Klingt krude, ist allerdings bereits Realität. ExtraDienst hat sich die neueste Idee der Social Media-Welt angesehen.

Alubehütet

Gerüchte, Falschmeldungen und gefährliches Halbwissen sind seit dem digitalen Zeitalter ständige Wegbegleiter. Zu welch perfiden und absurden Theorien sie in der Welt der Verschwörungstheoretiker heranwachsen können, spannt einen Bogen zwischen amüsant und bedrohlich.

Der Homo Erectus

Über alte weiße Männer, ihre digitalen Umgangsformen und die Frage: Was wurde aus dem guten alten Gentleman? ED begab sich auf eine Spurensuche zwischen Hasspostings, Misogynie und Body Shaming.

Cyber-Pandemie

In diesem Jahr wird es kaum Atempausen bei Online-Angriffen geben. Neue Taktiken, Ziele und Tricks der Hacker verschärfen die angespannte Lage. Auch Verlage und Agenturen sind nicht gefeit sind vor solchen Attacken. Hilflos sind IT-Verteidiger aber keineswegs.

Die Influencer- Vermarkter

Wenn man auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen bereits eine kleine Berühmtheit ist und gerne noch mehr Geld mit Posts verdienen möchte, dann kommen Influencer-Vermarkter ins Spiel. Wer diese sind und was sie leisten, lesen Sie im aktuellen ExtraDienst.

Wer zum Handkuss kam

Von Doppelgängern mit verblüffender Ähnlichkeit bis hin zu computergenerierten Baby-Fotos: Wie Promis zu Opfern gefakter Medienberichte werden.

Im Namen der Krone

Sie begleitete uns durch pompöse Hochzeiten, stundenlange Krönungen und viel altes Gemäuer. Lisbeth Bischoff spricht im ED-Interview über die Faszination Adel, die Lust an Skandalen und den neuen Aristokraten-Journalismus.

The Boulevard of Broken Dreams

Seit Corona ist der Societyjournalismus im Dauerlockdown. ExtraDienst begab sich auf eine Spurensuche zwischen verwaschenem Glamour, der Gier nach Unterhaltung und der Prominenz 2.0.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 374 Seiten u.a.:

Der Spotifeind: Spotify-Gründer Daniel Ek macht sich mit seiner jüngsten Investition unbeliebt

Die (schwere) Wahl der Waffen: Social Media, Podcast oder Sponsored Story – wo sind Marketing-Inhalte im Internet am besten aufgehoben?

Daten-Wertanlage: Die Treue-Pakete der Marktriesen

Journalismus am Limit: Unter #AusgebranntePresse erzählen Journalisten und Journalistinnen von Angriffen, Beleidigungen und Bedrohungen

Geschäftsmodell Praktika: Eine Spurensuche zwischen Ausbildung und Ausbeutung

Vernetzte Straße: Auto-Marketing im radikalen Umbau

