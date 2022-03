Corona – SPÖ-Kucher: „50.000 Infizierte pro Tag und Regierung hat Pandemiemanagement aufgegeben“

„Nehammer und Rauch müssen sich schützend vor Kommissionsmitglieder stellen“

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung hat offenbar trotz höchster Infektionszahlen, die wir jemals hatten, das Pandemiemanagement jetzt komplett aufgegeben. Auch Expertenstimmen werden nicht mehr gehört. Das ist doch alles eine Farce“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu Berichten, wonach die Corona-Kommission nach einem „Anruf“ die Empfehlung zur Wiedereinführung von Corona-Schutzmaßnahmen wieder zurückgenommen hat. Kucher fordert, „dass Interventionen und Einflussnahme auf die Kommissionsmitglieder unterlassen werden. Nehammer und Rauch müssen sich schützend vor die Expert*innen stellen, die seit zwei Jahren unentgeltlich für die Gesellschaft wertvollste Arbeit leisten.“ ****

„Für was werden die zahlreichen Kommissionen eingerichtet, wenn man sie nicht ernst nimmt? Das ist eine gefährliche Entwicklung, angesichts des Drucks, der durch hohe Infektionszahlen in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen entsteht“, so Kucher, der auch kritisiert, dass für den Herbst alles im Unklaren ist: „Wo ist der Plan, wie es weitergehen soll? Was erwartet uns im Herbst?“ Die Expert*innen gehen davon aus, dass im Herbst eine neue Virusvariante kommt. Davor könnte uns nur eine Impfrate von 90 Prozent schützen. Davon sind wir weit entfernt. Und die Regierung unternimmt auch nichts, um die Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig die Impfung ist. Weder gibt es positive Impfanreize noch sind geeignete Kampagnen am Laufen.“

„Diese Regierung ist mit ihrem Corona-Management gescheitert, da hilft es auch nichts, die Ministerköpfe dauernd zu wechseln. Es gibt nirgendwo einen Plan, egal ob beim Impfen, Testen oder Medikamenten. Wir sind es nach zwei Jahren Pandemie leid, in diesem Chaos zu leben“, so Kucher. (Schluss) sl/lp

