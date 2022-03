Pool + Garden Tulln von 24. bis 27. März 2022

Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten

Der Garten von heute ist ein individuell geschaffener Lebensraum, er ist Zeichen des persönlichen Geschmacks und Ausdruck der eigenen Stilrichtung. Dementsprechend unterschiedlich sind daher die Wünsche, wenn es um das liebevoll gestaltete Ambiente passender Gartenmöbel geht. Der österreichische Hersteller Karasek erfüllt die individuellen Bedürfnisse der Kunden und schafft damit perfekte Harmonie im Garten. DI Wolfgang Linder, Geschäftsführer Karasek

Tulln (OTS) - Die ersten Publikumsmessen des Jahres in Österreich finden vom 24. bis 27. März 2022 auf der Messe Tulln statt. Mit der Kulinar Tulln und der pool + garden Tulln startet die Messesaison mit mehr als 400 Ausstellern auf 85.000 m². Danach geht es im 2-Wochentakt mit insgesamt sieben Messen bis Mai weiter.

Wohnen im eigenen Garten: Ein Trend setzt sich fort

Der Garten wird immer mehr zum persönlichen Wohnraum und findet daher immer mehr Aufmerksamkeit. Coole „Chill Out Zonen“ in Form von Lounge Möbeln oder modernen Gartengarnituren liegen voll im Trend.

Qualität mit hohem Anspruch

Qualität und Langlebigkeit waren schon immer ein großes Thema. Wichtiger denn je für eine Kaufentscheidung ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit geworden. Der Trend geht nach wie vor zu bequemen, funktionalen und wetterfesten Outdoor-Lounge Möbel, die auch den Winter auf der Terrasse oder am Balkon überstehen. Bei den Materialien liegt Aluminium auf Grund seiner Witterungsbeständigkeit ganz vorne, aber auch Holzapplikationen, bzw. Vollholzmöbel bieten entsprechenden Komfort, bedürfen aber besonderer Pflege. Bei den Lounge Möbeln wird auf außerordentlich hohe Stoffqualität gesetzt, welche ganzjährig im Garten stehen kann.

Stilvolle und elegante Accessoires

Bei den Accessoires darf es schon mal bunt werden. Windlichter in verschieden Formen und Farben, farbenfrohe oder dezente Sitzkissen oder stylische Gartenleuchten mit integrierter Heizung machen das Wohnen im Grünen noch komfortabler. Viele Outdoor Trends wie Sonnensegel, Winter- und Sommergärten und vieles mehr findet man auf der Pool + Garden Tulln.

Sonderschau Garten-Wohn-Welten in der Halle 8

„Schwarz-Weiß versus sanftes Frühlingserwachen“ steht im Mittelpunkt der außergewöhnlichen Sonderschau der pool + garden Tulln. Ausgefallene floristische Interpretationen beeindrucken die Besucher. Meisterfloristen zeigen mit ihren kunstvollen Arrangements und bunten Frühlingsfarben wunderschöne Gestecke.

„Young Florists“

Ein Highlight der pool + garden Tulln 2022 ist der NÖ Landeslehrlingswettbewerb der Floristen. Im Frühlingsgarten werden die Werkstücke der Lehrlinge in schwarz-weiß versus Frühlingserwachen präsentiert. Die feierliche Siegerehrung findet am Freitag den 25. März 2022 um 18:00 mit WKNÖ-Präsident KommR Wolfgang Ecker in Halle 8 statt.

Die Pflanze des Jahres – „Viktoria von Traub“ und das Gemüse des Jahres „Pauli Pepper – der grandiose Grillpaprika“ werden von den NÖ-Gärtnern und NÖ-Baumschulen vorgestellt. Für die gesunde Kräuterküche mit Pfiff gibt es einen eigenen Stand mit frischen Frühlingskräutern. Experten von Natur im Garten beraten, wie sich auch kleine Privatgärten im Einklang mit der Natur nachhaltig realisieren lassen. Die Gartenbauschule Langenlois wirbt für die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für „grüne Berufe“. Das Atelier Friedrich Schilcher zeigt selbst entworfene, handgefertigte, multifunktionale Metallskulpturen. Designcircle steht ganz im Zeichen des neuen Outdoor-Komforts: stilvoll, zeitlos und mit hoher Funktionalität. Der Gala-Bau Verband und seine Partnerbetriebe informieren zum Thema „Stein-für Haus und Garten.“

ÖVS – Österreichischer Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft

Ein Schwimmbad ist eine große Investition, bei der man nichts falsch machen möchte. Die Mitglieder des ÖVS sind bei der Umsetzung die richtigen Ansprechpartner. ÖVS steht für: Qualität, Sicherheit und kompetente Beratung.

Gleichzeitig findet die Kulinar Tulln statt.

2 Messen – 1 Ticket

Öffnungszeiten der KULINAR TULLN:

DO, 24. März 10.00 – 18-00 Uhr

FR, 25. März 10.00 – 19.00 Uhr

SA, 26. März 10.00 – 19.00 Uhr

SO, 27. März 10.00 – 18.00 Uhr

TERMIN: 24. bis 27. März 2022

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 10,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

