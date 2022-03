Bücherschecks verwenden und Ukraine unterstützen

10% von jedem eingelösten Bücherscheck für die Ukraine-Hilfe – Eine Initiative des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels (HVB)

Wien (OTS) - Um unsere Solidarität zu zeigen, steht der diesjährige Welttag des Buches im Zeichen der Ukraine. Bis zum Welttag des Buches am 23. April gehen 10% pro eingelöstem HVB-Bücherscheck an die Ukraine-Hilfe der Caritas. Die Initiative startet ab sofort.



„Wie so viele Kulturinstitutionen lehnt auch der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels, lehnen die österreichischen Verlegerinnen und Verleger, die Buchhändlerinnen und Buchhändler diese Gewalt und Zerstörung, diesen Krieg und die Verletzung der staatlichen Souveränität der Ukraine ab und verurteilen sie aufs Schärfste. Angesichts des Leids und der Verzweiflung, die dieser Krieg in die ukrainische Bevölkerung trägt, möchten wir mit dieser Aktion ein Zeichen der Solidarität und der Unterstützung setzen“, so HVB-Präsident Benedikt Föger in der Stellungnahme des HVB zum aktuellen Konflikt.



„Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Die Not und der Bedarf an Hilfe nehmen Stunde um Stunde zu. Als Hilfsorganisation sind wir für der Initiative des Hauptverbandes sehr dankbar! Jede Spende hilft uns helfen: In der Ukraine, aber auch in den Nachbarländern“, so Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien.



Zusätzlich stellt der HVB allen Buchhandlungen und Interessierten eine Bücherliste mit ukrainischer Literatur, die in österreichischen Verlagen erschienen ist, zur Verfügung. Diese dient als Inspiration für Büchertische rund um den Welttag des Buches und darüber hinaus.



Die HVB-Bücherschecks sind Büchergutscheine im Wert von je 10 Euro. Sie können in über 400 Buchhandlungen österreichweit eingelöst und auf www.buchhandel.at erworben werden. Rund 100.000 Bücherschecks im Gesamtwert von 1 Mio. Euro sind aktuell im Umlauf. Jeder davon, der jetzt und bis zum 23. April für den Kauf eines Buches eingelöst wird, bringt 10% (= 1 Euro) Spende für die Ukraine-Hilfe der Caritas Österreich.



Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband des Österreichischen Buchhandels

Mag. Rebecca Eder

Pressekontakt

+43512153511

eder @ hvb.at