Präsentation „Ein Giro in Triest“ im Bezirksmuseum 8

Anmeldung zur Buch-Vorstellung am 15.3.: event@picus.at

Wien (OTS/RK) - Wien, (OTS) Der 1966 geborene Schriftsteller Christian Klinger lebt und arbeitet in Wien und Triest. Am Dienstag, 15. März, stellt der Autor im Festsaal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) seinen neuen Kriminalroman „Ein Giro in Triest. Gaetano Lamprecht ermittelt“ vor. Die Buch-Präsentation beginnt um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei, Spenden für das Museum sind willkommen. Die Gäste werden um Beachtung der 2 G-Regel und der FFP2-Maskenpflicht ersucht. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung nimmt der „Picus Verlag“ per E-Mail entgegen: event@picus.at.

Den ersten Fall muss Ispettor Gaetano Lamprecht im Sommer 1914 in Triest lösen. Der spannende Krimi aus dem „Picus Verlag“ hat einen Umfang von 296 Seiten (ISBN 978-3-7117-2116-7) und ist im Buchhandel um 20 Euro zu beziehen. Über sonstige Kultur-Termine im Josefstädter Bezirksmuseum berichtet die ehrenamtlich tätige Leiterin, Maria Ettl, unter der Rufnummer 01/403 64 15 oder per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Autor Christian Klinger: www.christian-klinger.at

Picus Verlag: www.picus.at/produkt/ein-giro-in-triest/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse