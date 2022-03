REWE Group spendet Hygieneartikel für Ukrainehilfe des Samariterbund Wiens

REWE Group unterstützt mit Windeln, Babynahrung, Tierfutter und Hygieneartikeln die Samariterbund-Einrichtungen für Schutzsuchende.

Wien (OTS) - Die unzähligen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die aus der Ukraine vor Krieg und Zerstörung flüchten, sind auf Unterstützung angewiesen. Die REWE Group Österreich (BILLA, PENNY, BIPA, ADEG) hilft tatkräftig mit einer Fülle von dringend benötigten Waren. Zehn Paletten Windeln, Babynahrung, verschiedene Hygieneartikel, aber auch Tierfutter, für die auf die Flucht mitgenommenen Haustiere wie Hunde und Katzen, wurden in der REWE Group-Zentrale in Wiener Neustadt an den Samariterbund als Spende übergeben.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige und schnelle Hilfe der REWE Group mit dringend benötigten Hygieneartikeln für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens, der im Auftrag der Stadt Wien mehrere Einrichtungen für aktuell 1.500 Schutzsuchende betreibt.

Die Menschen aus der Ukraine brauchen jetzt dringend unsere Unterstützung! Helfen Sie uns zu helfen! Sehr gerne nimmt der Samariterbund Wien weitere Spenden entgegen.

Die Abgabe von Sachspenden (vor allem Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel werden dringend benötigt) ist täglich von 8:00 -20:00 Uhr an folgenden Standorten möglich:

1150 Wien, Rauchfangkehrergasse/Ecke Hollergasse

1200 Wien, Raffaelgasse 11





Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Soforthilfe Ukraine

