AVISO: Kabarettgala “Geschmiert, geschoben und gepackelt - Lachen gegen Korruption” mit Foto- und Videomöglichkeit

Kabarett zugunsten der Initiative Saubere Hände sowie der Organisationen Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren, 14. März um 20 Uhr

Wien (OTS) - Am kommenden Montagabend (14. März) findet die zweite Vorstellung aus der Reihe “Lachen gegen Korruption” statt. Die Themen gehen uns nicht aus, allein in den letzten Monaten folgte Skandal auf Skandal. Dass Österreich ein Korruptionsproblem hat, war bereits allen bewusst. Doch wie schlimm es wirklich ist, erfahren wir erst jetzt, nach und nach, Chat für Chat. Steuerbetrug, Festnahmen, ein Untersuchungsausschuss nach dem anderen - das scheint die “neue Normalität” in der Innenpolitik zu sein.

Doch normal ist daran natürlich nichts. Wir brauchen saubere Hände für eine saubere Politik.

Die Anti-Korruptionsinitiative "Saubere Hände" veranstaltet daher gemeinsam mit der traditionsreichen Kleinstbühne “Kulisse” eine Kabarettreihe: “Lachen gegen Korruption”. Auch am zweiten Abend treffen sich die Größen des politischen Kabaretts:

Florian Scheuba

Nikbakhsh & Oppitz

Toxische Pommes

Malarina

Zwischen den Sketches wird Martin Kreutner, Initiator der Organisationen Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren Fragen zu Korruption beantworten. Durch den Abend führt Ursula Bittner von der Initiative Saubere Hände.

Der Gesamterlös des Abends kommt der Anti-Korruptionsinitiative "Saubere Hände" sowie der dem Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren zugute.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Montag, 14. März 2022, 20.00 Uhr

Kulisse, Rosensteingasse 39, 1170 Wien

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Interviews mit den Kabarettist:innen und Vertreter:innen der Organisationen.

Für Interviews bitten wir um eine Voranmeldung unter:

info@sauberehaende.org

Weitere Termine der Kabarett-Reihe: 18. April, der 1. Mai und der 16. Juni 2022.

