PVA mit Regionalbüro nun auch in Amstetten vertreten

Beratung in ÖGK-Kundenservicestelle möglich

Amstetten (OTS) - Im Sinne des Ausbaus regionaler Vorsprachemöglichkeiten bietet die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit der Einrichtung eines Regionalbüros in Amstetten zusätzliche Beratung und ein erweitertes Service für die Bewohner*innen der näheren Umgebung an. In der ortsansässigen Kundenservicestelle der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind PVA-Mitarbeiter*innen ab sofort für Versicherte aus der Region da. „Wir sind mit diesem Standort nun noch ein Stückchen näher an unsere Kundinnen und Kunden herangerückt. Die ohnehin hohe Servicequalität wird durch diese Erweiterung optimiert“, sagen die beiden Obleute der PVA, Peter Schleinbach und Andreas Herz, MSc.

Generaldirektor Dr. Winfried Pinggera sieht dieses neue Angebot als Chance: „Wir sind sehr dankbar, dass uns die ÖGK diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, zumal die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden oft Hand in Hand gehen. Anfahrtswege und Wartezeiten verkürzen sich somit nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region“.

„Mit der PVA verbindet uns seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit – so haben die Sprechtage in allen 24 niederösterreichischen Bezirken bereits Tradition“, erklärt Ing. Norbert Fidler, Landesstellenausschuss-Vorsitzender der ÖGK in Niederösterreich. „Mit der Einrichtung der Regionalbüros schaffen wir nun gemeinsam ein noch besseres Serviceangebot für unsere Versicherten.“

In zwei großzügigen Büros im Gebäude der ÖGK-Kundenservicestelle Amstetten können so jeweils zwei PVA-Mitarbeiter*innen der Landesstelle St. Pölten ihren Dienst versehen.

Bis Juni 2022 wird die Präsenz im Regionalbüro evaluiert. Christian Haberhauer, Bürgermeister von Amstetten ist jedenfalls erfreut über die Service-Erweiterung der PVA in seiner Stadt: „Das neue Regionalbüro steigert die Qualität im Kundenservice für die ganze Region. Da sich das Büro im Gebäude der ÖGK befindet, werden hier zudem Synergieeffekte für die Kundinnen und Kunden möglich. Es freut mich sehr, dass sich die PVA für den Standort Amstetten entschieden hat. In diesem Sinne möchte ich mich bei Obmann Peter Schleinbach, Generaldirektor Dr. Winfried Pinggera und Landesstellendirektor Thomas Samhaber, MSc bedanken und wünsche alles Gute für den neuen Standort. Herzlich Willkommen in Amstetten!“

Eine Ausweitung auf weitere Bundesländer könnte folgen. Das Regionalbüro Amstetten gesellt sich zu einem umfangreichen Serviceangebot der PVA. Neben den Landesstellen in neun Bundesländern werden zusätzlich in insgesamt 86 Ortschaften Regionalsprechtage angeboten. Nach telefonischer Terminvereinbarung können sich Kund*innen so direkt in ihrer Nähe beraten lassen. Ab Anfang April werden erneut auch fixe Regionalsprechtage, ohne der Notwendigkeit einer vorherigen Terminvereinbarung, angeboten.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Pensionsversicherungsanstalt

Natalie Ferch, MA

Pressesprecherin

+43 (0) 50303-22050

pressestelle @ pva.at