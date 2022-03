ATV-Frage der Woche - Hilfsbereites Österreich: 85 Prozent für Aufnahme von Flüchtlingen

Aktuell herrscht große Einigkeit über alle Parteigrenzen hinweg. "ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Soll Österreich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen?"

Die große Mehrheit der Befragten (85 Prozent), repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, ist sich einig, dass Österreich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen soll. 57 Prozent der Befragten möchten dies "auf jeden Fall", 28 Prozent antworten mit "eher ja". 11 Prozent der Befragten (7 Prozent "eher nein", 4 Prozent "nein, auf keinen Fall") sprechen sich gegen eine Aufnahme von Ukrainer:innen in Österreich aus. Vier Prozent haben keine Meinung dazu.

Einigkeit zur Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine gibt es über alle Parteigrenzen hinweg. Die größte Zustimmung gibt es mit 97 Prozent bei den Grün-Wähler:innen und immerhin 75 Prozent - und damit drei Viertel der FPÖ-Wähler:innen - sind für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in Österreich.

Peter Hajek: "Die Erinnerung trügt oft, denn auch zu Beginn der Syrien-Krise im Sommer 2015 war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen positiv. Diese ist erst mit dem Jahreswechsel 2015/16 gekippt. Der Krieg in der Ukraine geht den Österreicher:innen näher, da er in Europa ist. Die Nagelprobe steht aber erst bevor, nämlich dann, wenn der Krieg länger anhält und die Flüchtlingszahlen auch in Österreich steigen werden."

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 13. März, um 22:20 Uhr bei ATV

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470