ERNENNUNG DES RSPO-CEO

Kuala Lumpur, Malaysia, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) - Der RSPO-Gouverneursrat ernennt Joseph D'Cruz zum Vorstandsvorsitzenden

Der Verwaltungsrat des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) freut sich, Joseph D'Cruz (JD) mit Wirkung vom 15. März 2022 zum CEO zu ernennen.

D'Cruz verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der Nachhaltigkeit und arbeitet an einer Reihe von globalen Entwicklungsherausforderungen, darunter Umweltschutz, Klimawandel, Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung und Katastrophenhilfe. In seiner letzten Position als Sonderberater für strategische Planung und Innovation beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in New York leitete er in direkter Zusammenarbeit mit dem Leiter des UNDP die Bereiche globale Strategieentwicklung, Zukunftsforschung und Innovation.

Die Ko-Vorsitzenden des RSPO Board of Governors, Anne Rosenbarger und Dato' Carl Bek-Nielson, sagten: „Wir freuen uns, dass wir einen solchen Experten für Nachhaltigkeit und Entwicklung verpflichten konnten, der zusammen mit unserem starken Team den Einfluss des RSPO auf die Nachhaltigkeit der Palmölindustrie verstärken wird. Wir sind zuversichtlich, dass D'Cruz den RSPO sehr effektiv leiten und verschiedene Gruppen von Interessenvertretern zusammenbringen wird, um die weltweite Verbreitung von zertifiziertem nachhaltigem Palmöl zu erleichtern und zu beschleunigen"

Der Vorstandsvorsitzende des RSPO, D'Cruz, sagte: „Ich fühle mich geehrt, dem RSPO beizutreten, um eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsprogramme der Welt voranzubringen. Ein ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltiger Ölpalmsektor ist entscheidend für unsere gemeinsame globale Zukunft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und Partnern, um diese Vision in den kommenden Jahren Wirklichkeit werden zu lassen"

Die Ernennung von D'Cruz folgt auf das Ausscheiden von Beverly Postma im Mai 2021.

Die RSPO-Ko-Vorsitzenden fügten hinzu: "Wir möchten Frau Audrey Lee, Herrn Adam Harrison und Dr. Gan Lian Tiong aufrichtig dafür danken, dass sie das RSPO-Sekretariat und die Mitglieder als Interimskoordinatoren in dieser Übergangszeit unterstützt haben."

Vollständige Pressemitteilung hier.

Über RSPO:

Der RSPO wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, das Wachstum und die Verwendung nachhaltiger Ölpalmerzeugnisse durch glaubwürdige globale Standards und die Einbeziehung von Interessengruppen zu fördern. Der RSPO ist eine gemeinnützige, internationale Mitgliederorganisation, die Interessenvertreter aus den verschiedenen Bereichen der Palmölindustrie vereint, darunter Ölpalmenproduzenten, Palmölverarbeiter oder -händler, Konsumgüterhersteller, Einzelhändler, Banken und Investoren, Umwelt- oder Naturschutz-NGOs sowie soziale oder entwicklungspolitische NGOs.

