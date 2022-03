AVISO Foto- und Filmtermin: Kranzniederlegung durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Wien (OTS) - Das Bundesheer gedenkt am Freitag, dem 11. März 2022, den unheilvollen Ereignissen durch die Besetzung Österreichs durch das NS-Regime am 12. März 1938 sowie des Anschlusses Österreichs an Hitlerdeutschland.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird anlässlich dieses Gedenktages gemeinsam mit Generalstabschef Robert Brieger und Militärkommandant Kurt Wagner um 10:00 Uhr einen Kranz niederlegen. Eine Ehrenformation der Garde, die Gardemusik sowie Abordnungen des Bundesheeres werden dem Gedenkakt beiwohnen.

Unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung unter presse.wien @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1905 wird ersucht.

Ablauf

09.30 Uhr Treffpunkt vor dem Weiheraum

10:00 Uhr Kranzniederlegung durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalstabschef Robert Brieger und Militärkommandant Kurt Wagner

Zeit & Ort

11. März 2022 um 09.30 Uhr

Äußeres Burgtor, Weiheraum

Heldenplatz, 1010 Wien



