Staatssekretärin Mayer zum Ableben von Réne Clemencic

Wien (OTS) - „Mit Réne Clemencic ist ein international anerkannter Experte im Bereich der Alten Musik und ein Musikvirtuose, der im Klang verborgene Symboliken und Bedeutungen sichtbar machte, von uns gegangen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in einer aktuellen Stellungnahme zum Tod des Multiinstrumentalisten, Dirigenten und Musikwissenschafters. „Als Komponist und als Leiter zahlreicher Ensembles, wie etwa dem Clemencic Concort, wird uns Clemencic auch durch seine großartigen Auftritte im Wiener Musikverein in dankbarer und ehrenvoller Erinnerung bleiben. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie“, so Mayer.

