SteirerReis by Fuchs: Einlochen mit Reiskraft

Wien (OTS) - SteirerREIS by Fuchs, aus Klöch in der Südoststeiermark, einer der größten Reisproduzenten Österreichs, sponsert seit kurzem den Golfplatz Klöch. Sichtbare Zeichen setzen sie dabei beim Abschlag zu Loch 18 und auf einem Golfcart. Loch 18 befindet sich in unmittelbarer Nähe des Clubhauses und des angeschlossenen Restaurants. In diesem können sich „erschöpfte“ Golfer und nicht nur diese von Gerichten des Haubenkochs Klaus Klöckl verwöhnen lassen natürlich auch mit SteirerREIS. Franz und Adele Fuchs freuen sich „mit dieser Aktion einen Beitrag zu gelebter Regionalität zu leisten“. Lokale Unternehmen werden gefördert, lange Transportwege vermieden und die Umwelt geschont.

