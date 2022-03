„Gute Nacht Österreich“ u. a. über den Ukraine-Krieg, die Energiekrise und den Bundesrat

Am 11. März um 23.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Bundesheer soll aufgerüstet werden und sogar die Neutralität wird diskutiert. All das betrachtet Peter Klien in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 11. März 2022, um 23.30 Uhr in ORF1 mit seinen scharfen, satirischen Augen. Außerdem beleuchtet „Gute Nacht Österreich“-Lobbyismus-Experte Gregor Seberg die personellen Verbindungen österreichischer Ex-Politikerinnen und Ex-Politiker mit Russland.

Weiters wirft Peter Klien einen Blick auf die Kontaktaufnahme Österreichs zu neuen Energielieferanten um eine drohende Energiekrise abzuwenden, Bundeskanzler Nehammer war dafür in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs. Auch die turbulente Innenpolitik Österreichs hat Peter Klien nicht vergessen – Untersuchungsausschuss, Inseratenaffäre und der Rücktritt des Gesundheitsministers. Da gibt es kaum ein Durchatmen. Aber es gibt eine Oase der Ruhe und des Friedens, eine Institution, an der die Aufregungen der Zeit nahezu spurlos vorübergehen: den Bundesrat. Was dort eigentlich so vor sich geht, dem ist Peter Klien in einer seiner liebevollen Reportagen nachgegangen.

