Sieber: Verwaltungsvereinfachung, Erleichterung und Entbürokratisierung für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge

ÖVP-Familiensprecher erfreut über Beschluss im Familienausschuss - Projekt „FABIAN“ wird erweitert und erleichtert Zugang zu Familienbeihilfe

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Über die Erweiterung des Projekts „FABIAN“ auf Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge dank eines einstimmigen Beschlusses in der heutigen Sitzung des Familienausschusses freut sich ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber. „FABIAN ermöglicht nunmehr auch dieser Gruppe an Jugendlichen einen leichteren Zugang zur Familienbeihilfe. Dieser wichtige Schritt zu leichterem Zugang und Entbürokratisierung ist der digitalen Weiterentwicklung und automatischen Vernetzung von Daten zu verdanken“, so Sieber heute, Donnerstag. Grundlage ist eine Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes für die automatisierte Übermittlung von Daten von Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen.

„Durch das neue Familienbeihilfenverfahren FABIAN wurde im März 2021 die Antragsbearbeitung und Auszahlung der Familienbeihilfe auf eine gänzlich neue und moderne Technologie umgestellt und im Dezember 2021 vorerst die gesetzliche Grundlage für den Bereich der Studierenden beschlossen.“ Nun aber wird dieser Kreis auf die Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge erweitert, „und das ist gut und richtig so“, betont Sieber.

Durch das Einspielen beihilfenrelevanter Daten von Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen können künftig wichtige Informationen für den Erhalt der Familienbeihilfe rasch und unbürokratisch zwischen den einzelnen Behörden und Institutionen weitergegeben werden. Beihilfenbeziehende müssen ihre Unterlagen wie etwa Schulbesuchsbestätigungen oder Unterlagen betreffend das Lehrverhältnis nicht mehr für den Beihilfenanspruch vorlegen. So wird der Prozess der Gewährung von Familienbeihilfe vereinfacht „und dadurch werden Familien entlastet“, unterstreicht Sieber.

„Durch die Erweiterung des Personenkreises steht das gesamte System nun durchgängig zur Verfügung. Das ist eine deutliche bürokratische Entlastung und Verwaltungsvereinfachung für junge Menschen. Ich freue mich über diesen wichtigen Schritt im Interesse der jungen Menschen“, schließt Sieber.

